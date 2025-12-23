Qué significa que tu perro te olfatee al llegar a casa y por qué es algo positivo

La primera tiene que ver con la recopilación de información. A través de tu olor, el perro interpreta dónde estuviste, con quién interactuaste (otras personas o animales) y qué actividades realizaste.

El olfato les permite detectar cambios químicos en tu cuerpo. A través de este, tu perro puede percibir tu estado de ánimo (estrés, felicidad o tristeza) e incluso cambios hormonales o problemas de salud incipientes.

Gracias a su agudo sentido, pueden detectarte incluso antes de que cruces la puerta, reconociendo tu rastro a través de las paredes o las rejas, y es por eso que te espera.

mascota, perro Cuando te olfatea, el perro está llevando a cabo una de sus conductas sociales más importantes.

Como puedes ver, el hecho de que tu perro te olfatee al llegar a casa es más que nada una muestra de afecto, reconocimiento y conexión. Cuando lo hace, confirma mucho más el lazo y el vínculo que los une como mascota y dueño.

Consejos para fortalecer el vínculo con tu perro