Qué significa que tu perro te olfatee al llegar a casa y por qué es algo positivo

Muchos dueños no entienden qué significa este comportamiento en su perro, aunque lo cierto es que tiene connotaciones positivas

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Los perros olfatean a sus dueños para obtener información.

El perro es por excelencia una de las mascotas más populares del mundo, y una de las cosas que les ha dado ese lugar son algunos comportamientos que logran comprar a sus dueños y a otras personas. Uno de ellos, por ejemplo, se da cuando este comienza al olfatearte al llegar a casa.

Muchos son los dueños que no entienden qué significa este comportamiento, y lo cierto es que tiene connotaciones meramente positivas, que subrayan el vínculo entre dueño y mascota.

perro, mascota
Este comportamiento tiene un significado positivo.&nbsp;

Qué significa que tu perro te olfatee al llegar a casa

Cuando tu perro te olfatea al llegar a casa, está realizando una de sus conductas sociales e instintivas más importantes. Según los expertos en comportamiento canino, este comportamiento tiene tres funciones importantes.

La primera tiene que ver con la recopilación de información. A través de tu olor, el perro interpreta dónde estuviste, con quién interactuaste (otras personas o animales) y qué actividades realizaste.

El olfato les permite detectar cambios químicos en tu cuerpo. A través de este, tu perro puede percibir tu estado de ánimo (estrés, felicidad o tristeza) e incluso cambios hormonales o problemas de salud incipientes.

Gracias a su agudo sentido, pueden detectarte incluso antes de que cruces la puerta, reconociendo tu rastro a través de las paredes o las rejas, y es por eso que te espera.

mascota, perro
Cuando te olfatea, el perro est&aacute; llevando a cabo una de sus conductas sociales m&aacute;s importantes.&nbsp;

Como puedes ver, el hecho de que tu perro te olfatee al llegar a casa es más que nada una muestra de afecto, reconocimiento y conexión. Cuando lo hace, confirma mucho más el lazo y el vínculo que los une como mascota y dueño.

Consejos para fortalecer el vínculo con tu perro

  • Entrenamiento y Estimulación Mental: enseñar trucos nuevos refuerza la obediencia y estimula su mente. Utiliza el refuerzo positivo (premios, elogios) y sé coherente con las normas.
  • Tiempo de Calidad y Juego: dedica tiempo específico para jugar a su juego favorito. El juego estructurado, como buscar la pelota, fortalece el trabajo en equipo.
  • Paseos Activos: los paseos no son solo para sus necesidades, sino para explorar. Cambia de ruta, déjale olfatear y explora nuevos lugares juntos.
  • Contacto Físico: acariciar, cepillar o masajear a tu perro crea un vínculo emocional, siempre respetando si el perro desea el contacto en ese momento.
  • Comunicación Positiva: háblale con tonos cariñosos y agudos, evitando gritos o castigos, lo que genera ansiedad.
  • Rutina Consistente: los perros se sienten seguros con una rutina predecible para comer, pasear y jugar.

