La planta que tiene flores los 365 días del año y transforma el jardín en un edén

flores crossandra Esta especie requiere un ambiente húmedo.

Esta planta brinda hermosas flores que tienen una forma de embudo de tamaño pequeño y son naranjas casi siempre, aunque también pueden ser de color rojo o salmón, y llegan a medir hasta seis centímetros. Aparecen desde la primavera hasta el otoño, pero pueden florecer casi todo el año si se las cuida bien.

Cuidados de la planta

Los expertos de Ecología verde revelan que esta planta necesita una humedad y calor constantes que mantengan las condiciones adecuadas para su correcto desarrollo. A continuación, te dejamos una lista de los cuidados esenciales que necesita.

La crossandra requiere mucha luz, pero no le debe dar sol directo, lo ideal es un sitio con semisombra. Cuando se encuentra cultivada bajo los rayos directos del sol se marchita, sobre todo si tiene flores. Le va bien en un ambiente con una temperatura templada, ya que no soporta el frío extremo ni las heladas.

¿La crossandra es de sol o sombra? la respuesta a esta pregunta es compleja puesto que es una planta versátil, ya que puede estar en el jardín o adentro de casa como planta de interior. En caso de cultivarla en el hogar, es importante buscar un lugar donde reciba luz a través de la ventana.

planta crossandra La crossandra se puede cultivar en interiores o exteriores.

En lo que respecta al riego, no hay que sobrepasarse con el agua para hidratar esta planta, ya que no tolera el exceso de líquido. Con tan solo un poco que te excedas en el agua, sobre todo en la época de invierno, la planta se arruinará sin posibilidad de que la puedas recuperar. Lo ideal es aplicar agua una o dos veces por semana en interiores, y aumentar la frecuencia en verano.