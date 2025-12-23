taty-castellanos-1 Pese al interés de Flamengo, Taty Castellanos está conforme en Italia.

¿Cuánto le correspondería recibir a Leonardo Murialdo? El Mecanismo de solidaridad marca que al club formador le corresponde el 18% del 3% del monto oficializado. Ese fue el porcentaje que le tocó al Canario cuando Taty Castellanos pasó de Girona a Lazio de Italia (el pase de New York City a España no contabilizó porque era interno: City Group).

El número total de la transferencia en aquél entonces fue de 11 millones de dólares, por lo que a Leonardo Murialdo le tocó 59400 en un formato de pago de 4 cuotas (más un plus cercano a los 20 mil dólares). En este caso, el número sería menor porque el Mecanismo de Solidaridad va disminuyendo a medida que el jugador tiene más traspasos porque se divide en el resto de los clubes donde jugó.

Por ahora, el mercado de pases lo tiene como una debilidad para Flamengo. De confirmarse o no su venta dependerá si Leonardo Murialdo es recompensado económicamente por forjarlo en su cantera.

La carrera de Taty Castellanos