El dinero que podría recibir Leonardo Murialdo si Taty Castellanos es vendido a Flamengo
Flamengo busca al delantero mendocino y Leonardo Murialdo sigue de cerca un posible acuerdo. Por qué le correspondería cobrar al Canario por el delantero
Por UNO
Taty Castellanos vuelve a estar en el mercado de pases como uno de los codiciados. El delantero mendocino es seguido de cerca por Flamengo de Brasil, movimiento que monitorea expectante Leonardo Murialdo. Es que el Canario puede recibir un monto importante si la operación se concreta gracias al mecanismo de solidaridad.
FIFA regula un monto para que los clubes formadores sean recompensados por futuras ventas. Inicialmente se llamó Derechos de formación, algo que luego mutó al hoy conocido como Mecanismo de solidaridad. La cifra es un porcentaje del monto que confirma el club comprador ante el máximo ente internacional.
Fijar un número exacto es difícil en este caso porque la operación no deja de ser un rumor del mercado (el delantero está valuado en 25 millones de dólares según Transfermarkt). Taty Castellanos está cómodo en Lazio de Italia y es muy valorado por el club capitalino. Claro que en Brasil seduce su llegada con el objetivo de poder revalidar la Copa Libertadores y el Brasileirao para 2026.
¿Cuánto le correspondería recibir a Leonardo Murialdo? El Mecanismo de solidaridad marca que al club formador le corresponde el 18% del 3% del monto oficializado. Ese fue el porcentaje que le tocó al Canario cuando Taty Castellanos pasó de Girona a Lazio de Italia (el pase de New York City a España no contabilizó porque era interno: City Group).
El número total de la transferencia en aquél entonces fue de 11 millones de dólares, por lo que a Leonardo Murialdo le tocó 59400 en un formato de pago de 4 cuotas (más un plus cercano a los 20 mil dólares). En este caso, el número sería menor porque el Mecanismo de Solidaridad va disminuyendo a medida que el jugador tiene más traspasos porque se divide en el resto de los clubes donde jugó.
Por ahora, el mercado de pases lo tiene como una debilidad para Flamengo. De confirmarse o no su venta dependerá si Leonardo Murialdo es recompensado económicamente por forjarlo en su cantera.