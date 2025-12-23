Rechazó al River de Gallardo para jugar con Messi en Inter Miami: los detalles

Rechazó al River de Gallardo para jugar con Messi en Inter Miami

Marcelo Gallardo le informó a Fabricio Bustos que no contará con él para la próxima temporada. Es así que el ex Independiente tendrá que buscarse nuevo club, aunque por el momento continúa en River.

Ante esto el apuntado fue Facundo Mura, lateral que puede jugar en ambas bandas, quien quedaba libre de Racing y se trataba de una oportunidad única de sumar un jugador con calidad y con el aliciente que llegaba gratis.

Facundo Mura Facundo Mura prefirió no jugar en River.

El deportista de 26 años le pidió al conjunto de Núñez que le iba a dar una respuesta en 72 horas porque también había recibido una oferta del Inter Miami de Lionel Messi que presentó algunas complicaciones: desde el equipo de la MLS le enviaron un contrato que no respetaba algunos puntos pactados previamente.

Allí el jugador prefirió esperar una contraoferta que finalmente llegó y con el visto bueno su futuro estará en Estados Unidos.

Facundo Mura El periodista César Luis Merlo explicó porque el lateral prefirió a otro equipo sobre River.

La razón por la cual eligió al Inter Miami sobre River

El periodista César Luis Merlo informó en las redes sociales que Facundo Mura había "tomado una decisión" y confirmó que es el "nuevo refuerzo del Inter Miami" mientras que explicó las razones: "No está dispuesto a pelear desde atrás un puesto en River".

Según el comunicador iba a tener que jugar como suplente de Gonzalo Montiel, mientras que en el equipo de la MLS sería el 4 titular ya que Marcelo Weigandt deberá volver a Boca porque se le venció su cesión.

De esta manera el ex Racing firmará contrato con el conjunto estadounidense hasta junio de 2029.