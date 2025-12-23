Inicio Ovación Fútbol River Plate
Las razones de su decisión

Rechazó al River de Gallardo para jugar con Messi en Inter Miami: los detalles

El mercado de pases está más intenso que nunca y la danza de nombres no cesa, pero uno de los intereses de River finalmente dio la negativa

Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Marcelo Gallardo está rearmando un River Plate que necesita dejar atrás un 2025 para el olvido. Es que, más allá de haber competido a nivel internacional en el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores, y de haber dado pelea en los torneos locales - Apertura, Clausura y Copa Argentina -, el Millonario no pudo coronarse en ninguna competencia.

La decepción es grande y la figura del entrenador fue discutida en numerosas ocasiones; sin embargo, "Año nuevo, vida nueva", por lo que las esperanzas están renovadas y tanto los hinchas como los dirigentes confían en que las incorporaciones logren estar a la altura para devolver a River a lo más alto.

Pero cuando todo indicaba que un nuevo jugador polifuncional y deseado por Gallardo iba a estampar la firma, decidió agradecer y elegir otro destino.

Rechazó al River de Gallardo para jugar con Messi en Inter Miami

Marcelo Gallardo le informó a Fabricio Bustos que no contará con él para la próxima temporada. Es así que el ex Independiente tendrá que buscarse nuevo club, aunque por el momento continúa en River.

Ante esto el apuntado fue Facundo Mura, lateral que puede jugar en ambas bandas, quien quedaba libre de Racing y se trataba de una oportunidad única de sumar un jugador con calidad y con el aliciente que llegaba gratis.

Facundo Mura
El deportista de 26 años le pidió al conjunto de Núñez que le iba a dar una respuesta en 72 horas porque también había recibido una oferta del Inter Miami de Lionel Messi que presentó algunas complicaciones: desde el equipo de la MLS le enviaron un contrato que no respetaba algunos puntos pactados previamente.

Allí el jugador prefirió esperar una contraoferta que finalmente llegó y con el visto bueno su futuro estará en Estados Unidos.

Facundo Mura
La razón por la cual eligió al Inter Miami sobre River

El periodista César Luis Merlo informó en las redes sociales que Facundo Mura había "tomado una decisión" y confirmó que es el "nuevo refuerzo del Inter Miami" mientras que explicó las razones: "No está dispuesto a pelear desde atrás un puesto en River".

Según el comunicador iba a tener que jugar como suplente de Gonzalo Montiel, mientras que en el equipo de la MLS sería el 4 titular ya que Marcelo Weigandt deberá volver a Boca porque se le venció su cesión.

De esta manera el ex Racing firmará contrato con el conjunto estadounidense hasta junio de 2029.

