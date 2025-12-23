Rechazó al River de Gallardo para jugar con Messi en Inter Miami: los detalles

Marcelo Gallardo está rearmando un River Plate que necesita dejar atrás un 2025 para el olvido. Es que, más allá de haber competido a nivel internacional en el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores, y de haber dado pelea en los torneos locales - Apertura, Clausura y Copa Argentina -, el Millonario no pudo coronarse en ninguna competencia.
Pero cuando todo indicaba que un nuevo jugador polifuncional y deseado por Gallardo iba a estampar la firma, decidió agradecer y elegir otro destino.
Rechazó al River de Gallardo para jugar con Messi en Inter Miami
Marcelo Gallardo le informó a Fabricio Bustos que no contará con él para la próxima temporada. Es así que el ex Independiente tendrá que buscarse nuevo club, aunque por el momento continúa en River.
Ante esto el apuntado fue Facundo Mura, lateral que puede jugar en ambas bandas, quien quedaba libre de Racing y se trataba de una oportunidad única de sumar un jugador con calidad y con el aliciente que llegaba gratis.
El deportista de 26 años le pidió al conjunto de Núñez que le iba a dar una respuesta en 72 horas porque también había recibido una oferta del Inter Miami de Lionel Messi que presentó algunas complicaciones: desde el equipo de la MLS le enviaron un contrato que no respetaba algunos puntos pactados previamente.
Allí el jugador prefirió esperar una contraoferta que finalmente llegó y con el visto bueno su futuro estará en Estados Unidos.
La razón por la cual eligió al Inter Miami sobre River
El periodista César Luis Merlo informó en las redes sociales que Facundo Mura había "tomado una decisión" y confirmó que es el "nuevo refuerzo del Inter Miami" mientras que explicó las razones: "No está dispuesto a pelear desde atrás un puesto en River".
Según el comunicador iba a tener que jugar como suplente de Gonzalo Montiel, mientras que en el equipo de la MLS sería el 4 titular ya que Marcelo Weigandt deberá volver a Boca porque se le venció su cesión.
De esta manera el ex Racing firmará contrato con el conjunto estadounidense hasta junio de 2029.