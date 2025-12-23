Colocar lentejas en la mesa de Navidad: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Durante la noche de Navidad son muchos los rituales que se pueden realizar, pero lo cierto es que uno de los más conocidos es el que señala que se deben colocar lentejas en la mesa. Particularmente, esta es una tradición popular para atraer abundancia y prosperidad económica.
Los rituales en Navidad se han puesto de moda como respuesta a la necesidad de conexión emocional, búsqueda de autenticidad y gestión de la incertidumbre. Es decir, son como una especie de refugio nostálgico.
Por qué se recomienda colocar lentejas en la mesa de Navidad
Colocar lentejas en la mesa de Navidad o Año Nuevo se recomienda como un ritual para atraer abundancia, prosperidad, dinero y buena suerte para el año venidero.
Sucede que la forma de las lentejas, redondeada y plana que se asemeja a las monedas, simbolizan la multiplicación de la riqueza y el crecimiento para una persona o familia.
En concreto, el Feng Shui sugiere colocar un tazón de lentejas en el sector sudeste del hogar (el rincón de la abundancia) para activar el flujo de energía positiva y mejorar la situación financiera.
La relación de las lentejas con la buena suerte no es para nada nueva. Más precisamente, la conexión entre ambos elementos viene de la Antigua Roma.
Ya lo sabes, si estás buscando un ritual original para realizar esta Navidad, puedes utilizar a las lentejas para intentar tener un próspero 2026.
Beneficios de comer lentejas
Dejando de lado este ritual, tienes que saber que el hecho de comer lentejas esta Navidad te dará esta serie de beneficios potenciales:
- Ricas en fibra: ayudan a la saciedad, mejoran la digestión y reducen el colesterol.
- Fuente de proteína vegetal: ideales para construir y mantener músculos, huesos y piel, especialmente en dietas sin carne.
- Combaten la anemia: aportan hierro y ácido fólico, esenciales para producir glóbulos rojos y combatir la fatiga.
- Controlan el azúcar en sangre: su bajo índice glucémico y almidón de liberación lenta benefician a diabéticos.
- Salud cardiovascular: su fibra y antioxidantes (polifenoles) reducen el riesgo de enfermedades cardíacas.
- Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias: combaten el estrés oxidativo y pueden ayudar a prevenir el cáncer.