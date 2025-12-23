Colocar lentejas en la mesa de Navidad: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Sucede que la forma de las lentejas, redondeada y plana que se asemeja a las monedas, simbolizan la multiplicación de la riqueza y el crecimiento para una persona o familia.

En concreto, el Feng Shui sugiere colocar un tazón de lentejas en el sector sudeste del hogar (el rincón de la abundancia) para activar el flujo de energía positiva y mejorar la situación financiera.

lentejas

La relación de las lentejas con la buena suerte no es para nada nueva. Más precisamente, la conexión entre ambos elementos viene de la Antigua Roma.

Ya lo sabes, si estás buscando un ritual original para realizar esta Navidad, puedes utilizar a las lentejas para intentar tener un próspero 2026.

Beneficios de comer lentejas

Dejando de lado este ritual, tienes que saber que el hecho de comer lentejas esta Navidad te dará esta serie de beneficios potenciales: