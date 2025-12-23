Netflix: es la comedia de Navidad más vista del mundo y ha sido elegida una de las mejores de este siglo

El grinch

Netflix: de qué trata la película El Grinch

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El Grinch versa: “El Grinch es un ser malhumorado y quejumbroso que quiere arruinarles la Navidad a sus alegres vecinos de Villa Quién. ¿Podrá la dulzura de una niña cambiar su corazón?”.

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una fiesta el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad.

Entonces, decide hacerse pasar por Santa Claus, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre.

Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

Netflix: tráiler de la película El Grinch

Reparto de El Grinch, película de Netflix

Jim Carrey (Grinch)

Taylor Momsen (Cindy Lou Who)

Jeffrey Tambor (Mayor Augustus Maywho)

Christine Baranski (Martha May Whovier)

Bill Irwin (Lou Lou Who)

Molly Shannon (Betty Lou Who)

Clint Howard (Whobris)

Josh Ryan Evans (Grinch con 8 años de edad)

Mindy Sterling (Clarnella)

Anthony Hopkins (narrador)

