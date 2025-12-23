Netflix: es la comedia de Navidad más vista del mundo y ha sido elegida una de las mejores de este siglo

La plataforma de series y películas de Netflix sumó a su catálogo una de las comedias más recordadas y divertidas de las últimas décadas, ideal para maratonear en plena Navidad. Se trata de El Grinch, protagonizada por Jim Carrey y ganadora de un premio Oscar.
Estrenada en el año 2000, bajo la dirección de Ron Howard, la película El Grinch es una comedia para toda la familia que fue nominada a tres premios Oscar y ganadora en la categoría a Mejor maquillaje y peluquería (Rick Baker, Gail Rowell).
Para la crítica especializada, esta película de Netflix de 1 hora y 44 minutos, es “una fantasía de acción real fascinantemente escabrosa” (Lisa Alspector, Chicago Reader).
Netflix: de qué trata la película El Grinch
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El Grinch versa: “El Grinch es un ser malhumorado y quejumbroso que quiere arruinarles la Navidad a sus alegres vecinos de Villa Quién. ¿Podrá la dulzura de una niña cambiar su corazón?”.
Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una fiesta el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad.
Entonces, decide hacerse pasar por Santa Claus, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre.
Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.
Netflix: tráiler de la película El Grinch
Reparto de El Grinch, película de Netflix
- Jim Carrey (Grinch)
- Taylor Momsen (Cindy Lou Who)
- Jeffrey Tambor (Mayor Augustus Maywho)
- Christine Baranski (Martha May Whovier)
- Bill Irwin (Lou Lou Who)
- Molly Shannon (Betty Lou Who)
- Clint Howard (Whobris)
- Josh Ryan Evans (Grinch con 8 años de edad)
- Mindy Sterling (Clarnella)
- Anthony Hopkins (narrador)
Dónde ver la película El Grinch, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El Grinch se puede ver en Netfix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película El Grinch se puede ver en Peacock.
- España: la película El Grinch se puede ver en Netfix, Disney Plus, Prime Video, Movistar Plus y Filmin.