Entre montañas que superan los siete mil metros y ríos que caen con violencia milenaria, toma forma una central hidroeléctrica pensada para ser la más potente del planeta Tierra. Te contamos todo sobre esta construcción China.

China construye la hidroeléctrica más potente del planeta Tierra: una construcción de más de 200 metros

Según la BCC se trata de la Central Hidroeléctrica de Motuo (o Medog). Esta construcción se proyecta sobre el río Yarlung Tsangpo, en la región del Tíbet, dentro del sistema montañoso del Himalaya. La energía producida abastecerá a grandes centros urbanos e industriales de China, reforzando su seguridad energética en el largo plazo.