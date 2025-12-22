Tragedia en China: murieron cinco mineros tras la inundación en un yacimiento de carbón

Cinco operarios fallecieron este domingo luego de quedar atrapados por una inundación en la mina de carbón Datonggou, situada en la ciudad de Jixi, provincia de Heilongjiang, al noreste de China. El siniestro ocurrió cerca de las 04:30 hora local, cuando una filtración masiva de agua sorprendió a los trabajadores en las profundidades del yacimiento. Pese al despliegue de un operativo de emergencia coordinado por las autoridades locales y la empresa Heilongjiang Fengyuan Mining Co., los equipos de rescate confirmaron horas más tarde que ninguno de los mineros logró sobrevivir.
Fallido operativo de rescate en la tragedia en Jixi
Inmediatamente después de la alerta, se activó un protocolo de crisis que incluyó brigadas especializadas y maquinaria de drenaje de alta potencia. Sin embargo, la velocidad de la inundación bloqueó las vías de escape de forma definitiva. El gobierno municipal de Jixi informó que, tras recuperar los cuerpos, se ha priorizado la asistencia a los familiares de las víctimas y la clausura preventiva de la mina para garantizar la seguridad en el área.
Investigación por fallas de seguridad
Este nuevo accidente pone bajo la lupa los estándares de seguridad en el sector minero chino, el principal productor de carbón a nivel mundial. Las autoridades ya iniciaron las pericias técnicas para determinar si el desastre fue provocado por una falla estructural o por el incumplimiento de las normativas vigentes. La minería en la región de Heilongjiang sigue siendo una de las actividades más peligrosas debido a la complejidad geológica de sus yacimientos y la presión por mantener los niveles de producción energética.