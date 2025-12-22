Tragedia en China: murieron cinco mineros tras la inundación en un yacimiento de carbón

Fallido operativo de rescate en la tragedia en Jixi

Inmediatamente después de la alerta, se activó un protocolo de crisis que incluyó brigadas especializadas y maquinaria de drenaje de alta potencia. Sin embargo, la velocidad de la inundación bloqueó las vías de escape de forma definitiva. El gobierno municipal de Jixi informó que, tras recuperar los cuerpos, se ha priorizado la asistencia a los familiares de las víctimas y la clausura preventiva de la mina para garantizar la seguridad en el área.

Investigación por fallas de seguridad

Este nuevo accidente pone bajo la lupa los estándares de seguridad en el sector minero chino, el principal productor de carbón a nivel mundial. Las autoridades ya iniciaron las pericias técnicas para determinar si el desastre fue provocado por una falla estructural o por el incumplimiento de las normativas vigentes. La minería en la región de Heilongjiang sigue siendo una de las actividades más peligrosas debido a la complejidad geológica de sus yacimientos y la presión por mantener los niveles de producción energética.