Las autoridades de Guatemala anunciaron este domingo el hallazgo de 12 cadáveres en una zona a las afueras de Ciudad de Guatemala, en un posible crimen vinculado a la guerra de bandas criminales. El macabro descubrimiento se produjo tras tres intensos días de búsqueda en la ladera de una carretera utilizada como basurero clandestino, situada en una región boscosa de la periferia capitalina. Según confirmó el portavoz de los bomberos, Hans Lemus, el operativo contó con el apoyo de perros adiestrados, logrando localizar este domingo los últimos seis cuerpos, que se suman a otros seis hallados entre el viernes y el sábado.
Un operativo de rescate marcado por la brutalidad de las pandillas
Las labores de búsqueda y recuperación de los restos expusieron la extrema violencia con la que operan los grupos criminales en la región. El vocero Hans Lemus detalló que los equipos de socorro localizaron los últimos seis cadáveres y diversos restos humanos "envueltos" en sábanas y bolsas de plástico, una metodología recurrente en las ejecuciones de las maras. Los cuerpos fueron encontrados dispersos en una pendiente pronunciada, lo que dificultó las tareas de extracción.
Este hallazgo no es un hecho aislado; según el Ministerio de Gobernación, la aparición de estos cuerpos podría ser una consecuencia directa de los recientes operativos ejecutados por la Policía Nacional Civil. Las autoridades sostienen la hipótesis de un “reacomodamiento” de los grupos criminales, quienes estarían eliminando rivales o realizando purgas internas en su afán por dominar nuevos territorios y desplazar a otras organizaciones al margen de la ley que operan en los alrededores de la capital.
Crisis de seguridad y el avance de las "estructuras terroristas"
Guatemala continúa siendo azotada por una violencia sistémica ejercida principalmente por el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13). Ambas organizaciones son catalogadas como Guatemala. Últimas noticias de Guatemala - Diario UNOhttps://www.diariouno.com.ar/tags/guatemala tanto por el gobierno guatemalteco como por los Estados Unidos debido a su capacidad de desestabilización social a través del narcotráfico y la extorsión. Tras el hallazgo de este fin de semana, las fuerzas policiales han anunciado un refuerzo inmediato de los operativos de seguridad y patrullajes preventivos en las zonas boscosas de la periferia para intentar dar con los responsables.
La situación estadística refleja una realidad alarmante para el país centroamericano. De acuerdo con los datos oficiales, mientras que el año pasado la tasa de homicidios se situaba en 16.7 por cada 100 mil habitantes cifra que ya duplicaba el promedio mundial, la tendencia ha empeorado drásticamente en el corto plazo. Desde febrero de 2025, la tasa de criminalidad escaló hasta los 20.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, evidenciando un recrudecimiento de los enfrentamientos armados y la urgencia de nuevas políticas de seguridad ciudadana.