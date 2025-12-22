Conmoción en Guatemala: encontraron 12 cadáveres en un basurero clandestino

Un operativo de rescate marcado por la brutalidad de las pandillas

Las labores de búsqueda y recuperación de los restos expusieron la extrema violencia con la que operan los grupos criminales en la región. El vocero Hans Lemus detalló que los equipos de socorro localizaron los últimos seis cadáveres y diversos restos humanos "envueltos" en sábanas y bolsas de plástico, una metodología recurrente en las ejecuciones de las maras. Los cuerpos fueron encontrados dispersos en una pendiente pronunciada, lo que dificultó las tareas de extracción.

Este hallazgo no es un hecho aislado; según el Ministerio de Gobernación, la aparición de estos cuerpos podría ser una consecuencia directa de los recientes operativos ejecutados por la Policía Nacional Civil. Las autoridades sostienen la hipótesis de un “reacomodamiento” de los grupos criminales, quienes estarían eliminando rivales o realizando purgas internas en su afán por dominar nuevos territorios y desplazar a otras organizaciones al margen de la ley que operan en los alrededores de la capital.