Escándalo en Brasil: allanan las casas de diputados aliados a Bolsonaro por corrupción

El despliegue incluyó siete órdenes de registro y decomiso en Brasilia y Río de Janeiro. Durante el operativo, las autoridades incautaron cerca de 400.000 reales (USD 73.000) en la vivienda de Cavalcante. La investigación señala desvío y ocultamiento de fondos públicos, lavado de dinero y organización criminal.

Reacciones de los diputados

Carlos Jordy denunció "persecución implacable" en redes sociales, afirmando que la operación es un intento de intimidación. "En el día del cumpleaños de mi hija, a las 07:00, la Policía Federal acaba de salir de aquí después de registrar (mi casa) una vez más, alegando que desvié recursos públicos a través de una empresa fantasma de alquiler de vehículos", escribió Jordy. El diputado afirmó que continuará con su labor parlamentaria y rechazó cualquier irregularidad.