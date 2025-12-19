Escándalo en Brasil: allanan las casas de diputados aliados a Bolsonaro por corrupción

La Policía Federal de Brasil llevó a cabo un operativo en los domicilios de dos importantes diputados del Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante y Carlos Jordy, ambos cercanos al expresidente Jair Bolsonaro. La operación, autorizada por el juez Flávio Dino, busca desentrañar una red de corrupción que involucra a funcionarios y políticos.
El despliegue incluyó siete órdenes de registro y decomiso en Brasilia y Río de Janeiro. Durante el operativo, las autoridades incautaron cerca de 400.000 reales (USD 73.000) en la vivienda de Cavalcante. La investigación señala desvío y ocultamiento de fondos públicos, lavado de dinero y organización criminal.
Reacciones de los diputados
Carlos Jordy denunció "persecución implacable" en redes sociales, afirmando que la operación es un intento de intimidación. "En el día del cumpleaños de mi hija, a las 07:00, la Policía Federal acaba de salir de aquí después de registrar (mi casa) una vez más, alegando que desvié recursos públicos a través de una empresa fantasma de alquiler de vehículos", escribió Jordy. El diputado afirmó que continuará con su labor parlamentaria y rechazó cualquier irregularidad.
Contexto político
El Partido Liberal, al que pertenecen ambos legisladores, es la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 86 escaños. Bolsonaro, por su parte, cumple 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y enfrenta otras investigaciones.
Investigación en curso
La operación se enmarca en una serie de investigaciones que buscan esclarecer casos de corrupción en el gobierno de Bolsonaro. La oposición política brasileña exige transparencia y justicia en la investigación, mientras que el Partido Liberal expresó su apoyo a los diputados y denunció "persecución política".
La investigación sigue en curso, y se espera que se revelen más detalles en los próximos días.