La elefanta Kenya del Ecoparque de Mendoza pudo haber muerto de tuberculosis humana

Elefantas kenya y pupi National Geographic (1) Las elefantas Kenya y Pupy. Ambas murieron este año en el mismo santuario de Brasil.

El santuario que albergó a las elefantas del Ecoparque mendocino Pocha y Guillermina en mayo de 2022 y a Kenya este año, sufrió en el curso de 2025 la muerte de dos ejemplares.

El 10 de octubre murió Pupy -la elefanta del zoo porteño -y ahora fue Kenya, el martes. Antes, habían fallecido en 2024 la elefanta Lady, en octubre de 2022 fue la mendocina Pocha seis meses después de su arribo, en 2019 una elefanta muy adulta, Ramba, y en junio de 2019 falleció Guinda. Según el santuario, estas muertes no están conectadas. Tampoco las de Pupy y Kenya ocurridas este año con dos meses de diferencia.

En medio de estas muertes, murió otro elefante del Ecoparque mendocino, a punto de ser trasladado. Tamy, un macho de 55 años.

La muerte de Kenya disparó preocupaciones en el Gobierno de Mendoza. Por eso, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director del Ecoparque, Ignacio Haudet, enviarán esta semana al director del Santuario, Scott Blais, una carta formal pidiendo el mayor detalle posible sobre la muerte de Kenya, y un informe sobre las condiciones sanitarias de Guillermina, la elefanta de 27 años trasladada en 2022 junto con Pocha. Este ejemplar se encontraría en buen estado.

La necropsia de Kenya

El miércoles a la tarde, en el Gobierno de Mendoza recibieron una comunicación del santuario, que luego postearon en sus redes, con los datos hallados en el cuerpo de Kenya, y las probables causas de su muerte.

En sus pulmones había huellas de tuberculosis, muy claras. Además, tenía el rastro de sus años de cautiverio, con lesiones óseas. Y una “mala dieta” recibida en sus años en el Zoo mendocino, según la información.

Textualmente, el Santuario dijo: “Su cuerpo presenta una imagen de manual del impacto del cautiverio. A través de las radiografías, se hizo evidente de inmediato que padecía una osteomielitis severa, con la ausencia de la última falange en la mayoría de sus dedos, además de la segunda falange en el dedo exterior de sus patas delanteras. El codo que le causaba molestias y mostraba signos graves de mal funcionamiento presentaba evidencias de degradación articular crónica con líquido sinovial anormal, que será analizado. Había nódulos, úlceras, un quiste grande y otros problemas que afectaban a diferentes órganos de su cavidad abdominal”.

Luego, explicaron lo más grave. “El problema más significativo estaba en sus pulmones, lo cual el patólogo declaró -y fue respaldado mediante fotografías compartidas con un veterinario de grandes animales- que era altamente probable tuberculosis. La enfermedad estaba muy avanzada, con infiltrados granulares en ambos pulmones, así como colapso alveolar. Todos los hallazgos macroscópicos de relevancia médica eran problemas crónicos, lo que significa que era algo con lo que ella ya vivía antes de su llegada a Brasil”.

El comunicado es muy duro respecto de los cuidados que Kenya recibía en Mendoza. “Kenya sufrió diarrea crónica durante décadas, además de una dieta inadecuada, infecciones crónicas en los colmillos y falta de atención médica, hasta que proporcionamos entrenadores y cuidadores para atenderla. Esta era su realidad antes del santuario”.

Noticia en desarrollo…