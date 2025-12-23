La fruta más cara y única del mundo: ¿cuál es, cuánto sale y de dónde proviene?

Sandía Densuke. (1) Lo que hace única a esta fruta es su cáscara es negra y su pulpa interna es de un rojo intenso y brillante.

Pero su valor no es solo estético. En su interior esconde una pulpa roja intensa, con un alto nivel de azúcar, textura firme y un sabor equilibrado, muy apreciado. El precio de la sandía Densuke puede resultar impactante. En subastas japonesas, los primeros ejemplares de cada temporada suelen venderse por miles de dólares, especialmente cuando se trata de frutas perfectas en forma, tamaño y dulzura.

Este valor elevado se explica por varios factores: primero por su producción limitada, ya que se cultivan solo unos pocos miles por año. Otro factor es el control de calidad extremo, solo las mejores reciben el sello Densuke y además, porque en Japón, las frutas de lujo se regalan como símbolo de estatus y respeto.

El proceso de cultivo es artesanal y minucioso. Cada sandía es monitoreada individualmente por agricultores expertos, que controlan la cantidad de agua, la exposición solar y el crecimiento del fruto. Si una de estas frutas no cumple con los estándares estéticos o de sabor, queda fuera del circuito premium. Por eso, no todas las sandías negras terminan siendo auténticas Densuke.

Sandía Densuke. (2) En 2008, un ejemplar de esta sandía alcanzó un precio de más de 6.000 dólares.

Beneficios de la sandía