La fruta más cara y única del mundo: ¿cuál es, cuánto sale y de dónde proviene?

De todas las que hay en el planeta, el título a la fruta más cara y extraña del mundo le corresponde a una sola, es un tipo de sandia y no es para nada común. Originaria de Japón, esta variedad rompe con todos los estereotipos de la sandía tradicional y alcanza precios elevados.
Aunque en ocasiones excepcionales puede exportarse, esta fruta es difícil de encontrar fuera de Japón. Su transporte requiere condiciones específicas y su precio se incrementa aún más en mercados internacionales. Eso la hace aún más única.
¿Cuál es la fruta más cara y única del mundo?
La fruta más cara y única del mundo es la sandía Densuke. Esta se cultiva exclusivamente en la isla de Hokkaido, al norte de Japón. No es como la sandia que todos conocemos, su rasgo más distintivo es su cáscara negra profunda y uniforme, completamente lisa y sin las clásicas rayas verdes. Esta apariencia pulcra y sofisticada la vuelve única a simple vista.
Pero su valor no es solo estético. En su interior esconde una pulpa roja intensa, con un alto nivel de azúcar, textura firme y un sabor equilibrado, muy apreciado. El precio de la sandía Densuke puede resultar impactante. En subastas japonesas, los primeros ejemplares de cada temporada suelen venderse por miles de dólares, especialmente cuando se trata de frutas perfectas en forma, tamaño y dulzura.
Este valor elevado se explica por varios factores: primero por su producción limitada, ya que se cultivan solo unos pocos miles por año. Otro factor es el control de calidad extremo, solo las mejores reciben el sello Densuke y además, porque en Japón, las frutas de lujo se regalan como símbolo de estatus y respeto.
El proceso de cultivo es artesanal y minucioso. Cada sandía es monitoreada individualmente por agricultores expertos, que controlan la cantidad de agua, la exposición solar y el crecimiento del fruto. Si una de estas frutas no cumple con los estándares estéticos o de sabor, queda fuera del circuito premium. Por eso, no todas las sandías negras terminan siendo auténticas Densuke.
Beneficios de la sandía
- Es naturalmente baja en calorías y azúcar
- Es una fruta ideal para el verano
- Alivia el dolor muscular
- Contribuye a la salud cardiaca
- Sirve como energizante natural
- Es rica en vitaminas y minerales
- La sandía se encuentra entre una de las mejores fuentes de licopeno, un antioxidante vinculado tanto a la prevención como al tratamiento del cáncer de próstata