Cómo saber si una sandía está buena: señales para elegir una fruta bien dulce y firme

Distinto es cuando uno va a la verdulería a comprar media sandía y uno puede ver en qué estado se encuentra, para no llevarse una sorpresa en casa.

Al igual que el melón, elegir una sandía dulce y firme no es fácil, por lo que sería inteligente conocer algunos consejos para una buena elección de la fruta, como los que brinda el sitio frutinter.com, empresa familiar española con una larga tradición hortofrutícola.

sandia-fruta1

Sandía a punto: cómo saber si esta fruta está buena

Para elegir una buena sandía, que sea dulce, tenga una pulpa firme, no esté verde ni pasada, es recomendable seguir estos consejos:

Una sandía siempre tiene que tener un tamaño homogéneo, más allá que si su forma es redonda o alargada. Es mejor elegir las que son simétricas y no deformadas, ya que esto quiere decir que la fruta absorbió agua y sol de manera desproporcionada.

siempre tiene que tener un tamaño homogéneo, más allá que si su forma es redonda o alargada. Es mejor elegir las que son simétricas y no deformadas, ya que esto quiere decir que la absorbió agua y sol de manera desproporcionada. Es ideal que la sandía tenga un peso proporcional a su tamaña. Mientras más pesada sea, más chances de que esté buena habrá. Si tiene un tamaño y su peso no la representa al tantearla con las manos, puede que esté seca en su interior.

sandia-fruta

Una sandía estará bien dulce cuando su cáscara no tenga brillo, sea oscura y se vea apagada. Si la sandía tiene una mancha amarilla, es buena señal, ya que esta fruta demuestra estar madura al permanecer todo su proceso de maduración al sol. Si la mancha es verde o blanca, la fruta no está tan dulce.

estará bien dulce cuando su cáscara no tenga brillo, sea oscura y se vea apagada. Si la tiene una mancha amarilla, es buena señal, ya que esta demuestra estar madura al permanecer todo su proceso de maduración al sol. Si la mancha es verde o blanca, la no está tan dulce. El sonido es importante. Golpear con los nudillos la sandía para corroborar su estado. Si suena hueca y contundente, quiere decir que está lista para ser saboreada. Si el sonido es suave y hace eco, es señal de que le falta. Si se presiona la corteza con los dedos, tiene que estar firmo y no hundirse. Lo mismo sucede con el melón.

fruta-sandia