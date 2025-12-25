Hinestroza publicó una historia que ilusiona a Riquelme y a Boca

Hinestroza ganó el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con el Pachuca, mientras que con Atlético Nacional se consagró en la Copa Colombia 2024 y 2024, el Torneo Finalización 2024 y la Superliga 2025.

Además, la transferencia no solo implica un salto en el plano deportivo, sino que fortalece las posibilidades de Hinestroza de integrar la selección de Colombia de cara a lo que será la lista final para el Mundial 2026.

Así Boca cerrará a su primer refuerzo para el 2026, donde participará de la Copa Libertadores, competición que buscará ganar por séptima ocasión en su historia. En el 2007 el Auriazul logró el último certamen continental con Miguel Ángel Russo como entrenador.

Boca, a pesar de clasificarse a la Libertadores, tuvo un mal año, donde cayó ante el Alianza Lima de Perú en la fase previa del máximo certamen continental, se quedó afuera muy temprano en la Copa Argentina y en el Torneo Apertura y Clausura fue eliminado por Independiente y Racing, respectivamente.