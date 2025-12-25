Una mujer argentina fue esposada y encadenada luego de contraer matrimonio en Estados Unidos

Mariana Lozita, madre de la joven detenida, describió las duras condiciones que enfrentó su hija durante diez jornadas bajo custodia: “La tuvieron encadenada, con los tobillos esposados y una cadena que subía por la cintura y le sujetaba las muñecas”

Un incidente beneficioso

Un incidente durante el proceso judicial favoreció parcialmente a la argentina. El 5 de diciembre, las autoridades no trasladaron a Felicitas a la sala donde debía comparecer.

La magistrada a cargo del caso expresó su inconformidad ante esta falla procesal, estableciendo consecuentemente el monto más bajo posible de fianza, 1.500 dólares estadounidenses.

Tras abonar dicha suma, la cordobesa recuperó su libertad, aunque bajo estrictas condiciones de vigilancia electrónica mediante tobillera y con una audiencia de deportación pendiente.

Felicitas aguarda con incertidumbre el veredicto que determinará si podrá permanecer junto a su esposo en Estados Unidos o si deberá regresar a Argentina pese a su matrimonio legal.

Nuevas reglas migratorias

Desde el primero de agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actualizó su manual operativo, eliminando la protección automática que brindaba tener una solicitud familiar en trámite.

inmigracion eeuu Antes de esta reforma, las familias mixtas raramente enfrentaban audiencias migratorias.

La normativa actualizada establece explícitamente que presentar una petición basada en lazos familiares no otorga automáticamente estatus migratorio ni previene procedimientos de deportación.

El USCIS fundamentó estos cambios en la necesidad de fortalecer mecanismos de verificación y combatir matrimonios fraudulentos destinados únicamente a obtener beneficios para las migraciones.