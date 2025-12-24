Enzo Pérez quedó a un paso de conseguir club tras su partida de River

Qué dijo Nicolás Diez sobre la probable llegada de Enzo Pérez a Argentinos

El entrenador Nicolás Diez dijo días atrás que hubo “un acercamiento” con el entorno del experimentado mediocampista mendocino.

“Nos gusta, quisimos tener una reunión en privado y salió por todos lados. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros, estamos charlando. No pasa tanto por lo económico, va más por lo deportivo, por lo que queremos pelear”, aseguró Raúl Sanzotti, director deportivo del Bicho, en DSports Radio.

También el ex Godoy Cruz y Benfica de Portugal está en los planes de Deportivo Maipú, que lo espera para cerrar su carreras. Enzo ahora tiene la pelota y deberá definir el nuevo paso de su trayectoria. Sabe que si se pone la camiseta de Argentinos deberá ganarse un lugar al lado de Federico Fattori y también al hincha.

Más allá de haber tenido un sueldo elevado en el Millonario, ya avisó Sanzotti que lo económico queda en un segundo plano. “Argentinos hace contratos por productividad, más allá del sueldo. Acompañamos a los jugadores desde ese lado para que haya más competitividad”, cerró.