"Yo nunca morí": la estremecedora frase que dijo Christian Petersen cuando se descompensó en la montaña

christian petersen chef Christian Petersen es un reconocido chef de la TV.

El comunicado de la familia de Christian Petersen

En las últimas horas la familia de Christian Petersen publicó un comunicado para transmitir tranquilidad y agradecimiento sobre la salud del chef. "En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris", comienza el mensaje que publicaron en la cuenta del afectado.

Enviaron sus agradecimientos a los equipos de los hospitales de Junin y San Marín de los Andes. Comentaron que los médicos condujeron con "cordialidad" y tremendo profesionalismo un cuadro que en un principio parecía más sencillo".

En lo que respecta a la salud de Christian revelaron que, el esfuerzo físico que realizó para subir el volcán Lanin, le disparó "un cuadro preventivo cardiológico". El episodio que sufrió en la montaña le derivó una fuerte "descompensación multiorgánica". Afortunadamente, ha ido "evolucionando día a día", comentó la familia.

Para poner fin al comunicado, la familia agradeció por todo el apoyo y los mensajes públicos de afecto para Christian Petersen.