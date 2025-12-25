Christian Petersen, el reconocido chef, empresario y personalidad de la TV argentina, se encuentra internado desde hace casi dos semanas en el Hospital de Junin. El mediático sufrió una descompensación que lo dejó hospitalizado cuando se encontraba haciendo una excursión en el volcán Lanín, en el sur argentino.
"Yo nunca morí": la estremecedora frase que dijo Christian Petersen cuando se descompensó en la montaña
Un hombre fue testigo del brote que tuvo el famoso chef Christian Petersen. Recientemente, hizo declaraciones y relató cómo fue episodio
Si bien las dudas de cómo se produjo el brote aún no se esclarecen, un testigo que se encontraba presente en el momento habló por primera vez. La persona prefirió resguardar su identidad, pero estaba en el refugio en medio de la montaña cuando sucedió el hecho.
"Yo lo escuché gritar a las 23.30", contó el testigo a Paparazzi, para luego repetir las frases incoherentes que decía el chef: "Apagá la luz, quedate acá, ya vengo, yo nunca morí". Además, la persona agregó: "Se le chispoteó la chiripioica". Ante la consulta sobre si tenía más detalles del momento, el joven reiteró: "No tengo mucha más información que la que les dije".
El comunicado de la familia de Christian Petersen
En las últimas horas la familia de Christian Petersen publicó un comunicado para transmitir tranquilidad y agradecimiento sobre la salud del chef. "En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris", comienza el mensaje que publicaron en la cuenta del afectado.
Enviaron sus agradecimientos a los equipos de los hospitales de Junin y San Marín de los Andes. Comentaron que los médicos condujeron con "cordialidad" y tremendo profesionalismo un cuadro que en un principio parecía más sencillo".
En lo que respecta a la salud de Christian revelaron que, el esfuerzo físico que realizó para subir el volcán Lanin, le disparó "un cuadro preventivo cardiológico". El episodio que sufrió en la montaña le derivó una fuerte "descompensación multiorgánica". Afortunadamente, ha ido "evolucionando día a día", comentó la familia.
Para poner fin al comunicado, la familia agradeció por todo el apoyo y los mensajes públicos de afecto para Christian Petersen.