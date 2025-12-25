Juan Cruz Yacopini: cómo es su estado de salud y qué dice el último parte médico

Hasta ahora, lo que más le interesa al personal de salud es el shock medular, dada que tiene una gran inflamación en la mencionada zona.

Pese a la magnitud del traumatismo, los especialistas remarcaron que no existe daño cerebral en Juan Cruz Yacopini. Un dato clave dentro de un escenario que continúa siendo delicado.

Juan cruz yacopini 2

Las próximas horas serán cruciales para conocer la evolución del joven piloto mendocino a casi una semana del terrible accidente.

Masiva cadena de oración por la salud de Juan Cruz Yacopini

Decenas de personas se acercaron a la capital mendocina para realizar una masiva cadena de oración por la salud de Juan Cruz Yacopini. El pasado miércoles, se reunieron cientos de personas en la explanada de la iglesia de Capital para pedir por la mejoría del piloto.

Entre los testimonios más destacados se encuentra el de Sebastián Halpern, el ex corredor de Dakar que destacó, entre otras cosas, que el entrenamiento fue clave para salvar la vida de Juan Cruz Yacopini.