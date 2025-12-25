El pasado viernes por la tarde, el piloto Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en el dique El Carrizal, y actualmente se encuentra internado en terapia intensiva de la Clinica de Cuyo. El mundo del automovilismo está en vilo y se pregunta por él constantemente.
Juan Cruz Yacopini: cómo es su estado de salud y qué dice el último parte médico
Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva de la Clínica de Cuyo a la espera de más mejorías. Qué se sabe sobre su estado de salud
Más allá del accidente, que se produjo cuando el piloto se tiró desde una lancha a un espejo de poca profundidad, el cuadro de salud de se agravó de camino al hospital: sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser estabilizado mediante maniobras de RCP.
Cómo es el estado de salud de Juan Cruz Yacopini
Según el último parte médico, su estado de salud es actualmente delicado y el diagnóstico indica lesiones en sus vértebras cervicales y en la médula espinal. Sin embargo, lo alentador es que ha respondido bien ante algunos estímulos, por ejemplo, respirando naturalmente al quitarle la asistencia respiratoria.
Hasta ahora, lo que más le interesa al personal de salud es el shock medular, dada que tiene una gran inflamación en la mencionada zona.
Pese a la magnitud del traumatismo, los especialistas remarcaron que no existe daño cerebral en Juan Cruz Yacopini. Un dato clave dentro de un escenario que continúa siendo delicado.
Las próximas horas serán cruciales para conocer la evolución del joven piloto mendocino a casi una semana del terrible accidente.
Masiva cadena de oración por la salud de Juan Cruz Yacopini
Decenas de personas se acercaron a la capital mendocina para realizar una masiva cadena de oración por la salud de Juan Cruz Yacopini. El pasado miércoles, se reunieron cientos de personas en la explanada de la iglesia de Capital para pedir por la mejoría del piloto.
Entre los testimonios más destacados se encuentra el de Sebastián Halpern, el ex corredor de Dakar que destacó, entre otras cosas, que el entrenamiento fue clave para salvar la vida de Juan Cruz Yacopini.