Christian Petersen pelea por su vida: "Despertó y sonrió", las novedades que traen optimismo a su familia

El chef Christian Petersen, conocido popularmente por haber participado como jurado de "El gran premio de la cocina", se descompensó durante un viaje al Sur de la Argentina, en la Patagonia, y está internado en terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en Neuquén, desde el 12 de diciembre.
La descompensación tomó lugar en “la previa” a iniciar el recorrido al volcán Lanín, más precisamente, en la base.
Hay hermetismo sobre su salud ante la delicada situación por un pedido exclusivo de su familia. En la misma línea, sus fuentes le indican que está con pronóstico reservado.
En las últimas horas, el periodista de los famosos Juan Etchegoyen trajo un poco de tranquilidad ante los críticos pronósticos sobre el chef de 56 años.
El periodista destacó en una publicación: “La salud de Christian Petersen evoluciona”. Y explicó: “Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias. Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado”.
Christian Petersen y la descompensación
Según se comenta en el entorno, el chef Christian Petersen no contaba con la preparación física adecuada para afrontar la exigencia de la travesía en la Patagonia, y se descompensó.
Ante la situación, los guías lo asistieron de urgencia y le brindaron los primeros auxilios y coordinaron el descenso hasta la base del volcán.
También intervino personal de Gendarmería intervino en el operativo de rescate, tras lo cual Chtistian Petersen fue trasladado al hospital para recibir atención médica.
La vida de Christian Petersen en el sur
El reconocido Christian Petersen, que en abril de 2025 se casó con Sofía Zelaschi, seguirá internado en San Martín de los Andes, lugar donde decidió dar un giro radical en su vida tras instalarse en el sur del país, en el último tiempo.
La decisión de cambiar su lugar de residencia se dio para iniciar una etapa distinta, lejos del vértigo de la Ciudad de Buenos Aires.
El cocinero proyectó vivir rodeado de naturaleza al encontrar el espacio ideal para desarrollar nuevos proyectos profesionales y personales, siempre junto a la cocina.