Christian Petersen pelea por su vida: "Despertó y sonrió", las novedades que traen optimismo a su familia

Christian Petersen pelea por su vida: la novedad que trae optimismo a su familia

En las últimas horas, el periodista de los famosos Juan Etchegoyen trajo un poco de tranquilidad ante los críticos pronósticos sobre el chef de 56 años.

El periodista destacó en una publicación: “La salud de Christian Petersen evoluciona”. Y explicó: “Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias. Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado”.

Christian Petersen y la descompensación

Según se comenta en el entorno, el chef Christian Petersen no contaba con la preparación física adecuada para afrontar la exigencia de la travesía en la Patagonia, y se descompensó.

Ante la situación, los guías lo asistieron de urgencia y le brindaron los primeros auxilios y coordinaron el descenso hasta la base del volcán.

También intervino personal de Gendarmería intervino en el operativo de rescate, tras lo cual Chtistian Petersen fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

La vida de Christian Petersen en el sur

El reconocido Christian Petersen, que en abril de 2025 se casó con Sofía Zelaschi, seguirá internado en San Martín de los Andes, lugar donde decidió dar un giro radical en su vida tras instalarse en el sur del país, en el último tiempo.

La decisión de cambiar su lugar de residencia se dio para iniciar una etapa distinta, lejos del vértigo de la Ciudad de Buenos Aires.

El cocinero proyectó vivir rodeado de naturaleza al encontrar el espacio ideal para desarrollar nuevos proyectos profesionales y personales, siempre junto a la cocina.