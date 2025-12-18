El chef Christian Petersen se descompensó en la Patagonia y fue internado en terapia intensiva.

Grave chef mujer

Medios locales indicaron que el episodio de salud en la excursión tuvo lugar el viernes pasado y que en las últimas horas su cuadro de salud empeoró.

Petersen fue rescatado en medio de la montaña, sedado y trasladado de urgencia al hospital de Junín de los Andes, según publicó el portal Realidad Sanmartinense. De acuerdo al medio citado, en ese momento se detectó una fibrilación auricular y tras ser estabilizado lo derivaron a San Martín de los Andes, donde se encuentra internado con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable.

Si bien se cree que pudo ser un problema cardíaco, la información todavía no está confirmada. Nancy Duré señaló que el plan es derivarlo, pero aún no está lo suficientemente estable para eso y por eso, está en terapia intensiva.

La última información sobre el estado de salud del reconocido chef fue dada a conocer por el encargado de prensa y comunicación del Hospital Carrillo, Pablo Matilla.

“El paciente Christian Petersen ingresó a terapia intensiva, derivado del Hospital Junín de los Andes, con un estado reservado. Está con una falla multiorgánica”, leyó al aire de una radio local.

Petersen está acompañado por su esposa Sofía Sánchez Zelaschi, de 26 años. El 18 de abril de este año, contrajeron matrimonio y se mudaron a San Antonio de Areco, donde se encuentra el campo de los Petersen. La boda fue especial, marcada por la presencia de Lorenzo, el hijo de Sofía, quien la acompañó en su ingreso y formó parte central de la unión.

Christian Petersen tiene una importante actividad como chef junto a su hermano Roberto en el canal Gourmet, medio en el que actualmente se destacan los programas de cocina "Carne y papa" y "los Petersen en Chile", además de otros envíos compartiendo la pantalla con distintos cocineros y maestros reposteros.

También ha participado en distintos programas de televisión de tipos reality de cocina, en los que ha actuado como jurado acompañado de prestigiososo cocineros.