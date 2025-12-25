Con casi 9.000 km² de extensión, el Parque Nacional Yellowstone no solo es uno de los paisajes naturales más impactantes del planeta. También es considerado el primer Parque Nacional del mundo y el punto de partida del movimiento moderno de conservación ambiental.
El primer Parque Nacional del mundo: con 9.000 km es cuna del movimiento de conservación a nivel global
América alberga muchos parques nacionales, pero muchos pasan desapercibidos. Te contamos sobre uno que fue el primero del mundo
Creado en 1872 por el Congreso de Estados Unidos, Yellowstone marcó un antes y un después, ya que, por primera vez, un territorio de enorme valor natural fue protegido para las generaciones presentes y futuras.
El primer Parque Nacional del mundo
América alberga más de 300 Parques Nacionales, pero muchos pasan desapercibidos. Hay extensos humedales que han sido objeto de importantes proyectos de restauración ecológica, hasta montañas costeras con una profunda herencia indígena. Hoy te contamos el caso de uno ubicado en Estados Unidos, ubicado entre montañas y maravillas naturales indiscutibles.
Cuando hablamos de Parques Nacionales, se refiere a las áreas del territorio que se encuentran protegidas debido a su valor ecológico, histórico y cultural. En el mundo, estos espacios se crean con el objetivo principal de conservar la biodiversidad existente en ellos y preservar sus recursos naturales para las generaciones futuras. En este sentido, hay muchos que guardan una historia y riqueza única.
Uno de ellos es el parque Yellowstone, que se encuentra mayormente en el estado de Wyoming, aunque su territorio se extiende también hacia el sur de Montana y el norte de Idaho, en el oeste de Estados Unidos. Esta ubicación estratégica abarca montañas, bosques, ríos y planicies volcánicas que conforman uno de los ecosistemas más diversos del continente.
Yellowstone es famoso, además, por su actividad geotérmica. Allí se concentran cerca de la mitad de los géiseres del mundo, incluido el icónico Old Faithful, que erupciona regularmente cada pocas horas.
El parque también alberga grandes manadas de bisontes, poblaciones de osos grizzly y negros, lobos, alces, ciervos, águilas y una enorme variedad de aves y mamíferos. Este mosaico de vida silvestre lo convierte en un escenario clave para la investigación científica y la educación ambiental.
Antes de su creación, era común que tierras con recursos naturales fueran destinadas a la explotación privada. La decisión de proteger Yellowstone introdujo un concepto revolucionario donde la naturaleza sea como patrimonio público. Desde entonces, el modelo inspiró la creación de miles de parques nacionales y áreas protegidas en todo el mundo, contribuyendo a preservar ecosistemas frágiles, especies en peligro y paisajes de enorme valor cultural y científico.
Características del Parque Nacional Yellowstone
- Fue establecido por el Congreso de Estados Unidos y firmado como ley por el presidente Ulysses S. Grant el 1 de marzo de 1872, convirtiéndose así en el primer Parque Nacional del mundo.
- Su tamaño es colosal, tiene una extensión de más de 9.000 kilómetros cuadrados, siendo más grande que algunos países pequeños.
- Es el único lugar en los 48 estados contiguos de Estados Unidos donde los bisontes americanos han vagado continuamente desde la prehistoria.
- Está situado sobre una caldera de supervolcán.