El primer Parque Nacional del mundo: con 9.000 km es cuna del movimiento de conservación a nivel global

parque nacional Yellowstone (2) El Parque Nacional de Yellowstone es un área de recreación en la naturaleza que tiene alrededor de 9,065 km² sobre un área volcánica.

Cuando hablamos de Parques Nacionales, se refiere a las áreas del territorio que se encuentran protegidas debido a su valor ecológico, histórico y cultural. En el mundo, estos espacios se crean con el objetivo principal de conservar la biodiversidad existente en ellos y preservar sus recursos naturales para las generaciones futuras. En este sentido, hay muchos que guardan una historia y riqueza única.

Uno de ellos es el parque Yellowstone, que se encuentra mayormente en el estado de Wyoming, aunque su territorio se extiende también hacia el sur de Montana y el norte de Idaho, en el oeste de Estados Unidos. Esta ubicación estratégica abarca montañas, bosques, ríos y planicies volcánicas que conforman uno de los ecosistemas más diversos del continente.

Yellowstone es famoso, además, por su actividad geotérmica. Allí se concentran cerca de la mitad de los géiseres del mundo, incluido el icónico Old Faithful, que erupciona regularmente cada pocas horas.

El parque también alberga grandes manadas de bisontes, poblaciones de osos grizzly y negros, lobos, alces, ciervos, águilas y una enorme variedad de aves y mamíferos. Este mosaico de vida silvestre lo convierte en un escenario clave para la investigación científica y la educación ambiental.

parque nacional Yellowstone (1) El Parque Nacional Yellowstone se fundó en 1872 y es el primer parque nacional de Estados Unidos.

Antes de su creación, era común que tierras con recursos naturales fueran destinadas a la explotación privada. La decisión de proteger Yellowstone introdujo un concepto revolucionario donde la naturaleza sea como patrimonio público. Desde entonces, el modelo inspiró la creación de miles de parques nacionales y áreas protegidas en todo el mundo, contribuyendo a preservar ecosistemas frágiles, especies en peligro y paisajes de enorme valor cultural y científico.

Características del Parque Nacional Yellowstone