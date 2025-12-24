Torneo Regional Amateur: FADEP se reforzó con un delantero muy experimentado

FADEP, que viene de perder ante Atlético Argentino la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina, en el Regional Amateur se medirá con el mismo rival por los cuartos de final, en partidos de ida y vuelta en el mes de enero. El atacante podrá tener su estreno en el equipo que conduce Diego Pozo.

Los partidos que FADEP afrontará ante el Atlético Argentino se jugarán el próximo 4 de enero y la revancha será el 11 de ese mes. El primer cotejo se jugará en San José y la revancha en Russell.

Para esta nueva instancia del Regional Amateur se pueden realizar cuatro incorporaciones.

FADEP y Atlético Argentino se medirán en el Regional Amateur

El equipo conducido por Diego Pozo viene de eliminar a Eugenio Bustos de San Carlos y tiene jugadores de mucha experiencia, como Cristian Aracena, Gonzalo klusener, varios futbolistas con mucho recorrido y y un técnico de categoría como Diego Pozo.

El equipo de Russell, presidido por el ex arquero Sebastián Torrico, tiene como objetivo ganar la final anual ante Atlético Argentino, consagrarse campeón del año y después superar al mismo rival por el certamen Federal, ya que su objetivo es ascender de categoría.

FADEP es uno de los equipos mendocinos que sigue en carrera en el Regional Amateur junto al Atlético Argentino, Huracán de San Rafael y Pacífico de General Alvear, que también se enfrentarán para definir el equipo que pasará a la siguiente instancia.