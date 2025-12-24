Una mala para River: Claudio Echeverri definió su futuro tras dejar el Bayer Leverkusen

Claudio Echeverri quedó disconforme tras tener pocos minutos en Bayer Leverkusen, y empezó a presionar para volver a River a préstamo. Manchester City le interrumpió el préstamo del atacante al equipo de Equi Fernández y Exequiel Palacios, y el joven delantero ya tiene un nuevo destino.

echeverri 1 Echeverri no anda bien.

Manchester City pudo ver que Echeverri no estaba atravesando un buen momento en Bayer Leverkusen, e inmediatamente lo hizo retornar al club. El jugador intentó por todos los medios ser cedido a River, pero el club dueño de su pase lo descartó y le encontró un nuevo equipo en Europa.