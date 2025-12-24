River recibió una mala noticia tras definirse el futuro de Claudio Echeverri. El Millo buscaba el retorno del jugador, pero no podrá darse esa situación, ya que el delantero jugará en el Girona de España.
Una mala para River: Claudio Echeverri definió su futuro tras dejar el Bayer Leverkusen
River recibió una mala noticia, ya que se definió el futuro de Claudio Echeverri. El Millo buscaba el retorno del jugador
Claudio Echeverri quedó disconforme tras tener pocos minutos en Bayer Leverkusen, y empezó a presionar para volver a River a préstamo. Manchester City le interrumpió el préstamo del atacante al equipo de Equi Fernández y Exequiel Palacios, y el joven delantero ya tiene un nuevo destino.
Manchester City pudo ver que Echeverri no estaba atravesando un buen momento en Bayer Leverkusen, e inmediatamente lo hizo retornar al club. El jugador intentó por todos los medios ser cedido a River, pero el club dueño de su pase lo descartó y le encontró un nuevo equipo en Europa.
Claudio Echeverri jugará en el Girona
Claudio Echeverri tiene definido su pase al Girona después de que Manchester City cortara su préstamo en Bayer Leverkusen, a pesar de que el delantero quiere volver a Argentina y jugar en el elenco que orienta Marcelo Gallardo.
Girona está en el puesto 18 de la Liga española, en zona de descensos, sumando 15 puntos, aparte de quedar eliminado en la Segunda Ronda de la Copa del Rey. El club, que pertenece al City Group, atraviesa un presente crítico que, con Echeverri a la cabeza, buscará revertir urgentemente.