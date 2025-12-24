Mendoza Touch Rugby tuvo un gran año y quiere dar el salto a nivel internacional

Un triunfo histórico del Mendoza Touch Rugby en Chile

El crecimiento deportivo tuvo su expresión más contundente en el plano internacional. En el Torneo Trasandino disputado en Santiago de Chile, Mendoza Touch logró un resultado sin precedentes. Fue la primera victoria frente a un seleccionado nacional chileno, al imponerse ante el combinado M50.

El logro fue significativo no sólo por el resultado, sino por su valor simbólico y deportivo.

Además, Mendoza Touch protagonizó un primer tiempo de alto nivel ante el seleccionado M45, imponiéndose 3–2 antes de que el desgaste físico inclinara el resultado final. La actuación fue destacada por los organizadores y por los equipos locales, sorprendidos por la intensidad, disciplina táctica y competitividad del conjunto mendocino.

La participación se completó con el segundo puesto en el triangular frente a los dos seleccionados nacionales de Chile, consolidando la mejor actuación internacional de Mendoza Touch hasta la fecha.

“Fue un viaje extraordinario en todo sentido. Los chilenos estaban realmente sorprendidos por nuestro nivel. Esto confirma que el trabajo de estos años empieza a dar frutos”, destacó Giancarlo Spinetta, secretario de la Asociación Mendocina de Rugby Touch (AMRT).

La consolidación del Mendoza Touch Rugby en el Nacional de Rosario

El segundo gran eje de la temporada fue el Torneo Nacional de Touch Rugby en Rosario, que reunió a 16 equipos de distintas provincias, una cifra récord que confirma la expansión federal de la disciplina en Argentina.

La competencia evidenció un salto cualitativo en organización, nivel de juego y exigencia competitiva, obligando a los equipos a sostener procesos de entrenamiento cada vez más profesionales. En ese contexto, la participación de Mendoza Touch se dio frente a rivales más preparados y con un calendario más intenso, consolidando su lugar entre los protagonistas del país.

Algunos dirigentes -entre ellos Emiliano Bascuñán el tesorero- y jugadores coincidieron en que el Nacional de Rosario marcó un punto de inflexión para el touch argentino, que comienza a estructurar una base sólida de competencia regular y de alcance nacional.

Proyección internacional: el camino hacia el escenario mundial

El cierre del recorrido apunta al futuro. Mendoza Touch ya trabaja en la preparación para Touch and Tapas, el primer torneo europeo (Elche, España), que disputará junto a Argentina Touch, una experiencia inédita para el touch rugby nacional y un paso decisivo en la proyección internacional de la disciplina.

La participación, prevista para 2026, permitirá medirse con equipos europeos, incorporar nuevas dinámicas de juego y elevar los estándares competitivos, además de fortalecer los vínculos internacionales.

“Llegar a Europa con Argentina Touch es un desafío enorme y una oportunidad única. Habla del camino recorrido y de la madurez que empieza a mostrar el touch argentino”, subrayó Spinetta.

Dicho camino es el preparatorio para el Mundial de RT 2027 en Nueva Zelanda, donde participará Argentina Touch.

Más allá de los resultados, la temporada deja una certeza: Mendoza Touch Rugby se consolidó como uno de los motores del crecimiento del touch en Argentina, combinando expansión federal, competitividad internacional y una proyección que ya mira al escenario global.