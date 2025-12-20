Liga Mendocina: Leonardo D'Urso ante la gran chance de salir campeón con FADEP

Leonardo D'Urso, conductor de FADEP, y de breve paso por Gutiérrez Sport Club, habló de lo que significa la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina que su equipo jugará este domingo ante Atlético Argentino.
El entrenador habló con Ovación y afirmó: "FADEP es un club que llega generalmente a instancias decisivas y pudimos llegar a otra final que no se jugará en cancha neutral, sino que lo hacemos de visitante ante un rival al que conocemos bien por las veces que nos hemos enfrentado. Llegamos bien y con la ilusión de cerrar el año de la mejor manera".
"Esta institución tiene una estructura muy importante y han pasado muchos entrenadores que han salido campeones. Hay orden, ambición y grandes jugadores que pueden competir en los dos torneos: la Liga y el Regional Amateur", enfatizó el DT respecto del club que tiene como cara visible a Sebastián Torrico.
Leonardo D'Urso habló de su relación con Diego Pozo, el DT que dirige en el Regional Amateur. "La verdad es que somos tres entrenadores, con Diego Pozo y Martín Abaurre. Todos entrenamos en el mismo horario, hay una buena comunión y no hay problemas de ego. Cada uno cumple su función con mucho compromiso, responsabilidad y afrontando el desafío de ganar en la Liga y llegar a lo más alto en el Regional Amateur".
Leonardo D'Urso ha dirigido varios equipos, pero admitió: "Vine a una Liga que no conocía y empecé en desventaja con los otros entrenadores. Llegué en agosto y a los tres días debuté con Andes Talleres, después me fui adaptando, los resultados acompañaron y hoy estamos en la final".