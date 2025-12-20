Liga Mendocina: Leonardo D'Urso ante la gran chance de salir campeón con FADEP

El entrenador habló con Ovación y afirmó: "FADEP es un club que llega generalmente a instancias decisivas y pudimos llegar a otra final que no se jugará en cancha neutral, sino que lo hacemos de visitante ante un rival al que conocemos bien por las veces que nos hemos enfrentado. Llegamos bien y con la ilusión de cerrar el año de la mejor manera".

Leonardo D'Urso FADEP

Su opinión de FADEP

"Esta institución tiene una estructura muy importante y han pasado muchos entrenadores que han salido campeones. Hay orden, ambición y grandes jugadores que pueden competir en los dos torneos: la Liga y el Regional Amateur", enfatizó el DT respecto del club que tiene como cara visible a Sebastián Torrico.