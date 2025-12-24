Estudio pone en alerta a la comunidad médica: sigue subiendo la resistencia a los antibióticos

virus El estudio marca que la evolución de las bacterias es la culpable de la pérdida de efectividad de los antibióticos.

Para contrarrestar esta tendencia, los microorganismos utilizan mecanismos sofisticados, desde bombas de expulsión que sacan el fármaco de la célula hasta mutaciones que modifican los objetivos del medicamento. El material genético resistente viaja a través de aguas residuales y cadenas alimentarias, convirtiendo el uso excesivo de fármacos de amplio espectro en una estrategia fallida. La respuesta clínica debe virar hacia la precisión, utilizando diagnósticos rápidos y terapias dirigidas específicamente al patógeno identificado.

Un enfoque integral para frenar la crisis

La solución propuesta por los especialistas se centra en la estrategia de "Una Salud", que integra la medicina humana, la veterinaria y el cuidado ambiental. El estudio subraya la necesidad de programas de vigilancia nacional que conecten los sistemas hospitalarios con las granjas, además de políticas que prohíban la venta libre de estos medicamentos. La prevención en la agricultura, mediante mejores prácticas de cría y vacunación animal, resulta fundamental para cortar el ciclo de transmisión de organismos resistentes hacia los seres humanos.

Xuesong Xu, autor principal de la investigación publicada en el Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, califica la situación como una "pandemia de movimiento lento". Las pautas de resistencia cambian constantemente impulsadas por el comportamiento humano y factores ecológicos. Por tanto, la innovación en nuevos fármacos debe ir acompañada de una educación pública constante y herramientas de decisión asistidas por inteligencia artificial, garantizando que estos recursos vitales se preserven para cuando realmente sean necesarios.