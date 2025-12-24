Liga Mendocina: Alexis Viscarra, el caudillo que salió campéon con el Atlético Argentino

El defensor Alexis Viscarra es uno de los jugadores experimentados que tiene el Atlético Argentino, que se consagró el domigo pasado como campeón del Torneo Clausura de Liga Mendocina de fútbol. El Boli venció 1 a 0 a FADEP, en el cotejo que se disputó en San José.
El futbolista contó sus sensaciones del título que logró con la Academia.
Alexis Viscarra habló del partido decisivo que le permitió al equipo dirigido por Matías Ligutti consagrarse en el Clausura y afirmó: "Creo que trabajamos durante todo el año para lograr el torneo y pudimos ganar esta final con FADEP. Le ganamos a un rival muy duro y pudimos darle una alegría a nuestros hinchas que pudieron después de muchos años poder festejar en nuestra cancha".
"La final la jugaron los dos mejores equipos del campeonato y nosotros somos justos ganadores, sabíamos que en nuestra cancha no se nos podía escapar", opinó el futbolista que tiene un gran recorrido por el fútbol.
Embed - Alexis Viscarra, uno de los referentes del Atlético Argentino campeón del Torneo Clausura
"La verdad que me motiva mucho jugar estas finales con tanto público. El hincha siempre nos hizo el aguante y el torneo es para ellos", reconoció.
"Es una alegría muy grande, pasé un mal momento este año, lo pude superar, vine a dejar todo a este club y lo pudimos coronar con un título", dijo Alexis Viscarra con emoción.
