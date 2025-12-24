Inicio Ovación Fútbol Liga Mendocina
Liga Mendocina: Alexis Viscarra, el caudillo que salió campéon con el Atlético Argentino

Alexis Viscarra fue una de las figuras del Atlético Argentino que salió campeón del Torneo Clausura de Liga Mendocina. A los 36 años el defensor sigue vigente

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Alexis Viscarra, el caudillo del Atlético Argentino que se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Mendocina.

Foto: Valentina Villalobos/ Atlético Argentino

El defensor Alexis Viscarra es uno de los jugadores experimentados que tiene el Atlético Argentino, que se consagró el domigo pasado como campeón del Torneo Clausura de Liga Mendocina de fútbol. El Boli venció 1 a 0 a FADEP, en el cotejo que se disputó en San José.

El futbolista contó sus sensaciones del título que logró con la Academia.

Argentino plantel.
Atlético Argentino se consagró campeón del Clausura en la final que le ganó a FADEP y ahora volverá a enfrentar al mismo rival para determinar el campeón anual.

Alexis Viscarra habló del partido decisivo que le permitió al equipo dirigido por Matías Ligutti consagrarse en el Clausura y afirmó: "Creo que trabajamos durante todo el año para lograr el torneo y pudimos ganar esta final con FADEP. Le ganamos a un rival muy duro y pudimos darle una alegría a nuestros hinchas que pudieron después de muchos años poder festejar en nuestra cancha".

"La final la jugaron los dos mejores equipos del campeonato y nosotros somos justos ganadores, sabíamos que en nuestra cancha no se nos podía escapar", opinó el futbolista que tiene un gran recorrido por el fútbol.

Embed - Alexis Viscarra, uno de los referentes del Atlético Argentino campeón del Torneo Clausura

"La verdad que me motiva mucho jugar estas finales con tanto público. El hincha siempre nos hizo el aguante y el torneo es para ellos", reconoció.

"Es una alegría muy grande, pasé un mal momento este año, lo pude superar, vine a dejar todo a este club y lo pudimos coronar con un título", dijo Alexis Viscarra con emoción. "Es una alegría muy grande, pasé un mal momento este año, lo pude superar, vine a dejar todo a este club y lo pudimos coronar con un título", dijo Alexis Viscarra con emoción.

argentino campeon 12
Los jugadores del Atlético Argentino festejaron el título junto a los hinchas en calle Mitre.

Atlético Argentino y FADEP se verán las caras el próximo domingo en la final anual

Atlético Argentino volverá a jugar con FADEP este domingo desde las 17 otra vez de local para determinar el campeón anual, ya que el equipo de Russell ganó el Apertura. "Otra vez nos vamos a enfrentar con este rival, ya nos conocemos, y trataremos de ganar. Dimos el primer paso y pudimos obtener el torneo", cerró.

