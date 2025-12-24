Liga Mendocina: Alexis Viscarra, el caudillo que salió campéon con el Atlético Argentino

"La final la jugaron los dos mejores equipos del campeonato y nosotros somos justos ganadores, sabíamos que en nuestra cancha no se nos podía escapar", opinó el futbolista que tiene un gran recorrido por el fútbol.

Embed - Alexis Viscarra, uno de los referentes del Atlético Argentino campeón del Torneo Clausura

"La verdad que me motiva mucho jugar estas finales con tanto público. El hincha siempre nos hizo el aguante y el torneo es para ellos", reconoció.

"Es una alegría muy grande, pasé un mal momento este año, lo pude superar, vine a dejar todo a este club y lo pudimos coronar con un título", dijo Alexis Viscarra con emoción.

argentino campeon 12 Los jugadores del Atlético Argentino festejaron el título junto a los hinchas en calle Mitre. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Atlético Argentino y FADEP se verán las caras el próximo domingo en la final anual

Atlético Argentino volverá a jugar con FADEP este domingo desde las 17 otra vez de local para determinar el campeón anual, ya que el equipo de Russell ganó el Apertura. "Otra vez nos vamos a enfrentar con este rival, ya nos conocemos, y trataremos de ganar. Dimos el primer paso y pudimos obtener el torneo", cerró.