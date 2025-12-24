Marcelo Moretti: del "Golpe de Estado" al "San Lorenzo debería darme una parte del estadio"

Las declaraciones de Marcelo Moretti

Moretti, que recurrió a la Justicia con el objetivo de que esta revierta su decisión, lanzó: “Estoy completamente seguro de que la justicia me va a dar la razón porque esto fue un golpe de Estado”.

“Esta vez es más absurdo, me hicieron un golpe de Estado, no hay dudas”, repitió. Además, añadió: “De mi bolsillo en dos años puse 400 mil dólares. Todos los aportes están debidamente registrados. Entre todos se hizo una vaquita de 7 u 8 millones de dólares”.

Posteriormente, llegó la frase más llamativa de su entrevista. Aquí Moretti soltó: “Si San Lorenzo me tiene que devolver la plata que puse, olvidate, me tienen que dar una parte del estadio. Nunca le reclamé nada al club ni le inicié un juicio y tengo mutuos vencidos”.

El expresidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, dialogó con @gustavohlopez en #López910, y se defendió sobre lo sucedido con la nueva Comisión Directiva Transitoria del club.

Para finalizar, fue autocrítico con respecto al armado de su Comisión Directiva: “No soy político, soy abogado. Armé mal la lista y me traicionaron muchas personas. No le debo plata a nadie, no tengo deuda con nadie”.