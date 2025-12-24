Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
Marcelo Moretti: del "Golpe de Estado" al "San Lorenzo debería darme una parte del estadio"

Marcelo Moretti, ahora expresidente de San Lorenzo, sorprendió con sus polémicas declaraciones en medio del complicado presente del Ciclón

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marcelo Moretti es, ahora, expresidente de San Lorenzo.

San Lorenzo atraviesa un agitado cierre de año. Luego de que se declarara la acefalía, la institución eligió una Comisión Directiva Transitoria para tratar de enderezar el rumbo hasta la fecha de las elecciones (el 30 de mayo del 2026).

La Asamblea de Representantes de Socios confirmó que será Sergio Costantino quien estará a cargo del club hasta la fecha señalada para los comicios. Cabe destacar que las autoridades que sean elegidas estarán al frente hasta fines del 2027.

Marcelo Moretti - San Lorenzo
Marcelo Moretti desató el escándalo cuando se lo vio en una cámara oculta recibiendo una supuesta coima en San Lorenzo.

En este contexto, quien apareció nuevamente en escena y con explosivas declaraciones fue Marcelo Moretti. El ahora expresidente de San Lorenzo habló ante los micrófonos de Radio La Red y encendió (una vez más) la polémica.

Las declaraciones de Marcelo Moretti

Moretti, que recurrió a la Justicia con el objetivo de que esta revierta su decisión, lanzó: “Estoy completamente seguro de que la justicia me va a dar la razón porque esto fue un golpe de Estado”.

“Esta vez es más absurdo, me hicieron un golpe de Estado, no hay dudas”, repitió. Además, añadió: “De mi bolsillo en dos años puse 400 mil dólares. Todos los aportes están debidamente registrados. Entre todos se hizo una vaquita de 7 u 8 millones de dólares”.

Posteriormente, llegó la frase más llamativa de su entrevista. Aquí Moretti soltó: “Si San Lorenzo me tiene que devolver la plata que puse, olvidate, me tienen que dar una parte del estadio. Nunca le reclamé nada al club ni le inicié un juicio y tengo mutuos vencidos”.

Para finalizar, fue autocrítico con respecto al armado de su Comisión Directiva: “No soy político, soy abogado. Armé mal la lista y me traicionaron muchas personas. No le debo plata a nadie, no tengo deuda con nadie”.

