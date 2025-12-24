Marcelo Moretti: del "Golpe de Estado" al "San Lorenzo debería darme una parte del estadio"

San Lorenzo atraviesa un agitado cierre de año. Luego de que se declarara la acefalía, la institución eligió una Comisión Directiva Transitoria para tratar de enderezar el rumbo hasta la fecha de las elecciones (el 30 de mayo del 2026).
La Asamblea de Representantes de Socios confirmó que será Sergio Costantino quien estará a cargo del club hasta la fecha señalada para los comicios. Cabe destacar que las autoridades que sean elegidas estarán al frente hasta fines del 2027.
En este contexto, quien apareció nuevamente en escena y con explosivas declaraciones fue Marcelo Moretti. El ahora expresidente de San Lorenzo habló ante los micrófonos de Radio La Red y encendió (una vez más) la polémica.
Moretti, que recurrió a la Justicia con el objetivo de que esta revierta su decisión, lanzó: “Estoy completamente seguro de que la justicia me va a dar la razón porque esto fue un golpe de Estado”.
“Esta vez es más absurdo, me hicieron un golpe de Estado, no hay dudas”, repitió. Además, añadió: “De mi bolsillo en dos años puse 400 mil dólares. Todos los aportes están debidamente registrados. Entre todos se hizo una vaquita de 7 u 8 millones de dólares”.
Posteriormente, llegó la frase más llamativa de su entrevista. Aquí Moretti soltó: “Si San Lorenzo me tiene que devolver la plata que puse, olvidate, me tienen que dar una parte del estadio. Nunca le reclamé nada al club ni le inicié un juicio y tengo mutuos vencidos”.
Para finalizar, fue autocrítico con respecto al armado de su Comisión Directiva: “No soy político, soy abogado. Armé mal la lista y me traicionaron muchas personas. No le debo plata a nadie, no tengo deuda con nadie”.