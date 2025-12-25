Cómo cuidar al árbol de jade de la plaga más típica del verano

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (7)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: cuál es la plaga típica del verano y como cuidar la planta

Además de los cuidados propios que tenemos con el árbol de jade, los expertos en Cactus and Succulent Society of America, aseguran que debemos mirar otros puntos importantes y que pueden ocurrir con mayor frecuencia de lo que pensamos: las enfermedades y las plantas. En verano, las condiciones y cuidados erróneos hacen que sea más propicios este tipo de situaciones.

arbol de jade (6)

La plaga que más aparece durante el verano y que afecta a la salud de nuestro árbol de jade es conocida como la cochinilla algodonosa, la cual aparece cuando las temperaturas suben. Estas son las principales características que tiene, y las recomendaciones para combatirlas: