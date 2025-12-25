Cómo cuidar al árbol de jade de la plaga más típica del verano

El árbol de jade es una de las plantas más buscadas en las jardinerías, y es que potenciado por las redes sociales, se volvió tendencia durante todo el 2025, siendo ideal para decorar el interior de casa. Uno de los puntos más atractivos que ha tenido esta suculenta sin lugar a dudas, es que necesita de muy pocos cuidados para mantenerse fuerte y sana.
Hay una plaga que es muy difícil de evitar que enferme a nuestro árbol de jade en verano, y los expertos revelaron la forma de cuidar a la planta
Cumpliendo con los cuidados básicos del árbol de jade, difícilmente logremos que la planta no sufra de alguna que otra enfermedad o sea víctima del ataque de una plaga, es por eso que debemos trabajar de forma especial. Existen una serie de recomendaciones para cuidar a nuestra suculenta de la plaga más típica que suele darse durante el verano.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cuál es la plaga típica del verano y como cuidar la planta
Además de los cuidados propios que tenemos con el árbol de jade, los expertos en Cactus and Succulent Society of America, aseguran que debemos mirar otros puntos importantes y que pueden ocurrir con mayor frecuencia de lo que pensamos: las enfermedades y las plantas. En verano, las condiciones y cuidados erróneos hacen que sea más propicios este tipo de situaciones.
La plaga que más aparece durante el verano y que afecta a la salud de nuestro árbol de jade es conocida como la cochinilla algodonosa, la cual aparece cuando las temperaturas suben. Estas son las principales características que tiene, y las recomendaciones para combatirlas:
- Se identifican porque son pequeños bultos blancos, similares a una pelusa de algodón
- La encontramos en las uniones de las hojas con el tallo de la planta
- Aparece en el verano por el calor y los espacios con poca circulación de aire
- Son peligrosas porque se alimentan de la savia de la planta
- Para combatirla, hay que mojar un hisopo en alcohol fino, y tocar cada manchita blanca
- Otra manera, si vemos que la plaga está extendida por toda la planta, rociar durante la noche con jabón potásico y aceite de neem.