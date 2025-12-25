Santino Andino y un giro en su carrera que lo aleja de River y lo acerca al fútbol de Europa

La dicotomía sobre el futuro de la carrera de Santino Andino, que dejaría de ser jugador del Tomba para pasar a River Plate o al fútbol europeo, este feriado de Navidad parece tener un acercamiento a una de las opciones por un factor fundamental: el cambio de representante.
El juvenil Andino, delantero de Godoy Cruz tenía como representante a Hernán Berman, cercano al DT Millonario Marcelo Gallardo y que maneja la carrera de jugadores del club de Núñez como Sebastián Driussi o Facundo Colodio y esto lo parecía tener casi dentro de River Plate. Pero el pibe de Guaymallén terminó su relación con este último y pasó a ser asesorado por una agencia internacional que tendrá como prioridad que continúa su carrera en Europa.
Un gran año de Santino Andino que despertó el interés de River Plate
El extremo izquierdo Santino Andino demostró un muy buen nivel en el 2025 con el Club Godoy Cruz Antonio Tomba y llegó a ser convocado a la Selección argentina Sub 20 con quien jugó el Sudamericano u el Mundial de la categoría en Chile.
Santino era casi un "número cantado" como en el tercer refuerzo de River, que ya sumó a los mediocampistas Aníbal Moreno y a Fausto Vera. Sin embargo, su cambio de representante estancó muchísimo la negociación y convirtió su traspaso en prácticamente una utopía.
Con el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, mantener a una jugador de esta jerarquía y futuro en el Tomba es prácticamente un despropósito, teniendo en cuenta el interés que generó en el mercado de pases.
Apuntando al destino europeo, trascendió que el Como de la Serie A de Italia es uno de los principales interesados y podría desembolsar una cifra cercana a los siete millones de dólares.
De esta manera, con las negociaciones por Andino prácticamente caídas, River iría por el “Plan B”, que es Tadeo Allende.
El cordobés de 26 años viene de tener un muy buen año en el Inter Miami de Estados Unidos, donde tiene como compañero a Lionel Messi y fue clave en la obtención del título en la MLS ya que convirtió 20 goles en 37 partidos.