Santino Andino y un giro en su carrera que lo aleja de River y lo acerca al fútbol de Europa

Santino era casi un "número cantado" como en el tercer refuerzo de River, que ya sumó a los mediocampistas Aníbal Moreno y a Fausto Vera. Sin embargo, su cambio de representante estancó muchísimo la negociación y convirtió su traspaso en prácticamente una utopía.

Con el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, mantener a una jugador de esta jerarquía y futuro en el Tomba es prácticamente un despropósito, teniendo en cuenta el interés que generó en el mercado de pases.

Apuntando al destino europeo, trascendió que el Como de la Serie A de Italia es uno de los principales interesados y podría desembolsar una cifra cercana a los siete millones de dólares.

De esta manera, con las negociaciones por Andino prácticamente caídas, River iría por el “Plan B”, que es Tadeo Allende.

El cordobés de 26 años viene de tener un muy buen año en el Inter Miami de Estados Unidos, donde tiene como compañero a Lionel Messi y fue clave en la obtención del título en la MLS ya que convirtió 20 goles en 37 partidos.