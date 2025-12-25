La respuesta de Rosario Central a Chiqui Tapia que reavivó la polémica

Rosario Central fue uno de los grandes protagonistas de la temporada de la Liga Profesional. El Canalla se posó en el centro de la escena luego de ser declarado como el Campeón de Liga, por haber terminado en lo más alto de la Tabla Anual.
Chiqui Tapia saludó a Rosario Central en un nuevo aniversario de su fundación. La respuesta del Canalla causó polémica en las redes
Esta situación no solamente provocó el enojo de parte del fútbol argentino con la conducción de Chiqui Tapia en AFA sino, entre otras cosas, causó que Estudiantes de La Plata hiciera el famoso pasillo de espaldas en el partido correspondiente a los octavos de final del torneo Clausura.
Cuando todo parecía indicar que este tema poco a poco quedaba en el olvido, las redes sociales fueron escenario de una nueva polémica. Luego del saludo de Chiqui Tapia a Rosario Central por el aniversario de la institución rosarina, la respuesta del club dio que hablar.
Este miércoles 24 de diciembre, Rosario Central cumplió su 136° aniversario. Como suele suceder en este tipo de ocasiones, las redes sociales sirvieron como herramienta para felicitar a la institución.
Entre los mensajes que recibió el Canalla, hubo uno que destacó del resto. Fue el realizado por Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
Desde su cuenta de X, escribió: "¡Felices 136 años de historia, Rosario Central! En este día tan especial para la institución, le mando un gran abrazo a Gonzalo Belloso, a Carolina Cristinziano, a la Comisión Directiva y a todo el Pueblo Canalla".
Lo que sorprendió, y se volvió tema de debate en la mencionada red social, fue la respuesta del canal oficial del equipo rosarino.
Por la misma vía, Rosario Central citó el posteo y escribió: "Gracias al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por el saludo y el constante acompañamiento en un nuevo aniversario de Rosario Central".