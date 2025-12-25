La respuesta de Rosario Central a Chiqui Tapia que reavivó la polémica

El ida y vuelta de Rosario Central y Chiqui Tapia en redes

Este miércoles 24 de diciembre, Rosario Central cumplió su 136° aniversario. Como suele suceder en este tipo de ocasiones, las redes sociales sirvieron como herramienta para felicitar a la institución.

Entre los mensajes que recibió el Canalla, hubo uno que destacó del resto. Fue el realizado por Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde su cuenta de X, escribió: "¡Felices 136 años de historia, Rosario Central! En este día tan especial para la institución, le mando un gran abrazo a Gonzalo Belloso, a Carolina Cristinziano, a la Comisión Directiva y a todo el Pueblo Canalla".

Gracias al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por el saludo y el constante acompañamiento en un nuevo aniversario de Rosario Central.

Lo que sorprendió, y se volvió tema de debate en la mencionada red social, fue la respuesta del canal oficial del equipo rosarino.

Por la misma vía, Rosario Central citó el posteo y escribió: "Gracias al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por el saludo y el constante acompañamiento en un nuevo aniversario de Rosario Central".