Liga Mendocina: Atlético Argentino y FADEP se volverán a enfrentar por la final anual

La final anual del torneo de la Liga Mendocina entre Atlético Argentino y FADEP se jugará este domingo a las 17 en San José, donde se define el campeón del año

Omar Romero
Atlético Argentino y FADEP volverán a jugar una final, esta vez será la anual donde se definirá el campeón del 2025.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Atlético Argentino y FADEP protagonizarán este domingo la finalísima de la Liga Mendocina. El partido se jugará en el estadio del Mauricio Serra, desde las 17, donde se definirá el campeón anual de este 2025. Los dos equipos se preparan para esta trascendental final.

Se enfrentarán los dos campeones del año

El equipo de Russel fue el campeón del Apertura, el primer torneo del año, el equipo presidido por Torrico ganó 5 a 3 por penales, al Deportivo Guaymallén, tras igualar en los noventa minutos reglamentarios. La Academia ganó el Clausura-, se impuso en la final del pasado domingo (21) al mismo rival que logró el Apertura. Fue por 1 a 0 en San José.

Leonardo D' Urso FADEP
Leonardo D' Urso es el entrenador de FADEP.

Después de algunos días estarán frente a frente

Se volverán a ver las caras ambos equipos, después del choque del pasado domingo, donde Argentino le ganó 1 a 0 a Fundación Amigos por el Deporte -FADEP-.

Matías Ligutti- DT del Atlético Argentino.
Matías Ligutti conduce al Atlético Argentino. El DT viene de lograr el torneo Clausura con el conjunto de San José.

El equipo de San José, que es dirigido por Matías Ligutti, y el elenco de la Carrodilla, conducido por Leonardo D'Urso se medirán para ver quien es el mejor del año.

Se espera una gran convocatoria en San José, que hace unos días festejó el título del Clausura y ahora quiere quedarse con todo ganando final anual. La última vez que lo hizo fue en el año 1996 cuando le ganó 4 a 0 a Chacras de Coria en la cancha de Godoy Cruz. Los goles los marcaron Derrigo, Tapia, Marcelo Gerardi y Morichetti.

hinchada del Atlético Argentino.
Los hinchas del Atlético Argentino irán en gran número a calle Mitre a alentar al Boli.

Atlético Argentino vs. FADEP: Cómo se define

En caso de igualdad en el tiempo reglamentario de la final, no se jugará tiempo extra y directamente se ejecutarán tiros desde el punto penal.

Liga Mendocina

El último antecedente donde se definió el campeón anual

FADEP le ganó 2 a 1 en el 2023 al Atlético Argentino y se consagró campeón anual del torneo de la Liga Mendocina de Fútbol. El partido se disputó en el estadio del Atlético Club San Martín.

Facundo Lucero abrió el marcador a los 7' del primer tiempo marcó el gol para la Academia- Roger Miranda y J Jesús Guerrero anotaron para FADEP.

El equipo presidido por Sebastián Torrico en el 2024 ganó el Apertura y el Clausura y por lo tanto no hubo final anual.

Este domingo se definirá el campeón anual, de dos equipos que también se enfrentarán por los cuartos de final del Regional Amateur.

