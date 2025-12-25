Liga Mendocina: Atlético Argentino y FADEP se volverán a enfrentar por la final anual

Atlético Argentino y FADEP protagonizarán este domingo la finalísima de la Liga Mendocina. El partido se jugará en el estadio del Mauricio Serra, desde las 17, donde se definirá el campeón anual de este 2025. Los dos equipos se preparan para esta trascendental final.
Se enfrentarán los dos campeones del año
El equipo de Russel fue el campeón del Apertura, el primer torneo del año, el equipo presidido por Torrico ganó 5 a 3 por penales, al Deportivo Guaymallén, tras igualar en los noventa minutos reglamentarios. La Academia ganó el Clausura-, se impuso en la final del pasado domingo (21) al mismo rival que logró el Apertura. Fue por 1 a 0 en San José.
Después de algunos días estarán frente a frente
Se volverán a ver las caras ambos equipos, después del choque del pasado domingo, donde Argentino le ganó 1 a 0 a Fundación Amigos por el Deporte -FADEP-.
El equipo de San José, que es dirigido por Matías Ligutti, y el elenco de la Carrodilla, conducido por Leonardo D'Urso se medirán para ver quien es el mejor del año.
Se espera una gran convocatoria en San José, que hace unos días festejó el título del Clausura y ahora quiere quedarse con todo ganando final anual. La última vez que lo hizo fue en el año 1996 cuando le ganó 4 a 0 a Chacras de Coria en la cancha de Godoy Cruz. Los goles los marcaron Derrigo, Tapia, Marcelo Gerardi y Morichetti.
Atlético Argentino vs. FADEP: Cómo se define
En caso de igualdad en el tiempo reglamentario de la final, no se jugará tiempo extra y directamente se ejecutarán tiros desde el punto penal.
