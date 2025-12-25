Liga Mendocina: Atlético Argentino y FADEP se volverán a enfrentar por la final anual

Matías Ligutti- DT del Atlético Argentino. Matías Ligutti conduce al Atlético Argentino. El DT viene de lograr el torneo Clausura con el conjunto de San José. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El equipo de San José, que es dirigido por Matías Ligutti, y el elenco de la Carrodilla, conducido por Leonardo D'Urso se medirán para ver quien es el mejor del año.

Se espera una gran convocatoria en San José, que hace unos días festejó el título del Clausura y ahora quiere quedarse con todo ganando final anual. La última vez que lo hizo fue en el año 1996 cuando le ganó 4 a 0 a Chacras de Coria en la cancha de Godoy Cruz. Los goles los marcaron Derrigo, Tapia, Marcelo Gerardi y Morichetti.

hinchada del Atlético Argentino. Los hinchas del Atlético Argentino irán en gran número a calle Mitre a alentar al Boli.

Atlético Argentino vs. FADEP: Cómo se define

En caso de igualdad en el tiempo reglamentario de la final, no se jugará tiempo extra y directamente se ejecutarán tiros desde el punto penal.

Liga Mendocina

El último antecedente donde se definió el campeón anual

FADEP le ganó 2 a 1 en el 2023 al Atlético Argentino y se consagró campeón anual del torneo de la Liga Mendocina de Fútbol. El partido se disputó en el estadio del Atlético Club San Martín.

Facundo Lucero abrió el marcador a los 7' del primer tiempo marcó el gol para la Academia- Roger Miranda y J Jesús Guerrero anotaron para FADEP.

El equipo presidido por Sebastián Torrico en el 2024 ganó el Apertura y el Clausura y por lo tanto no hubo final anual.

Este domingo se definirá el campeón anual, de dos equipos que también se enfrentarán por los cuartos de final del Regional Amateur.