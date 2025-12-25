Causó mucha bronca el video que muestra a Ángel Di María ignorando a una nena que lo quiso saludar por Navidad

En el video que se viralizó en las redes sociales se puede ver a la niña junto a su padre en la calle mientras le grita a Di María, que salía en camioneta de su casa en la localidad de Funes, cerca de Rosario, donde celebró la Navidad junto a familiares y amigos en una cena intima.

futbol-angel di maria-familia-navidad-01

Ángel Di María y el raro gesto de ignorar el saludo de una nena en Navidad

Ángel Di María, nacido futbolísticamente en Rosario Central, pero que brilló en los más importantes clubes de Europa, como Real Madrid, PSG, Benfica o Manchester United, siempre se destacó por su simpleza y simpatía. Llamó mucho la atención el desaire causado este jueves por la madrugada al no atender el llamado de la menor y su padre cuando sacaba su camioneta Mercede Benz.