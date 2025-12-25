Causó mucha bronca el video que muestra a Ángel Di María ignorando a una nena que lo quiso saludar por Navidad

A las polémicas desatadas por el título de campeón "inventado" por la AFA para Rosario Central, el futbolista Ángel Di María, referente de Selección argentina campeona del mundo, sumó una nota negativa al protagonizar un polémico momento ignorando a una nena que lo esperó para saludarlo luego de su festejo de Navidad.
En el video que se viralizó en las redes sociales se puede ver a la niña junto a su padre en la calle mientras le grita a Di María, que salía en camioneta de su casa en la localidad de Funes, cerca de Rosario, donde celebró la Navidad junto a familiares y amigos en una cena intima.
Ángel Di María y el raro gesto de ignorar el saludo de una nena en Navidad
Ángel Di María, nacido futbolísticamente en Rosario Central, pero que brilló en los más importantes clubes de Europa, como Real Madrid, PSG, Benfica o Manchester United, siempre se destacó por su simpleza y simpatía. Llamó mucho la atención el desaire causado este jueves por la madrugada al no atender el llamado de la menor y su padre cuando sacaba su camioneta Mercede Benz.
Tras muchos años de vivir en el exterior, el Fideo Di María cenó en su casa junto a una veintena de familiares y amigo íntimos. Al sacar su vehículo, en la puerta de la misma, y pese a la insistencia de la menor, el jugador de Rosario Central ni siquiera bajó la ventanilla del auto y simplemente se fue.
El extremo lleva varias semanas en el ojo de la tormenta, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inventara el título de Campeón de Liga para sumarle una estrella a Rosario Central, lo que generó el repudio de todos los fanáticos del fútbol en el país.