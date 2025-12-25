Empleadas domésticas: ¿cobran el bono extra en enero?

En enero también deben cobrar con un aumento que ya fue oficializado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) que será de 1,3% sobre los sueldos del mes previo.

También debe pagarse la suma extra no remunerativa (bono extra), que se paga de acuerdo a este esquema:

De 0 a 12 horas semanales: $6.000 por mes.

De 12 a 16 horas semanales: $9.000 por mes.

Más de 16 horas semanales: $14.000 por mes.

Este bono extraordinario no se toma en cuenta en el cálculo de aguinaldo, de vacaciones y otros beneficios.

Como este es el último aumento de sueldo planeado para las empleadas domésticas, se espera que la CNTCP se reuna para evaluar los siguientes incrementos y sumas extra para las empleadas domésticas el año que viene.

empleadas domesticas cobran hora aumento.jpg Las empleadas domésticas deben cobrar con aumento y bono en enero del 2026. Luego comenzarán nuevas negociaciones.

Escala salarial de empleada doméstica: enero 2026

De acuerdo con lo publicado por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), la siguiente es la escala salarial para las trabajadoras domésticas por diciembre 2025, que se paga en diciembre 2026:

Supervisora

Con retiro: $3.783,33 por hora y $471.961,09 por mes.

Sin retiro: $4.143,70 por hora y $525.711,97 por mes.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.581,79 por hora y $438.478,51 por mes.

Sin retiro: $3.926,82 por hora y $488.101,03 por mes.

Caseros

Sin retiro (única opción): $3.383,53 por hora y $427.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora y $427.806,54 por mes.

Sin retiro: $3.783,33 por hora y $4.76.745,56 por mes.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.135,98 por hora y $384.722,14 por mes

Sin retiro: $3.383,53 por hora y $427.806,54 por mes

Los valores detallados son los mínimos legales para abonar a las empleadas domésticas registradas en Argentina en enero 2026. Nada impide que los empleadores que apliquen las mejores prácticas no abonen mejores salarios a las trabajadoras, consignándolo a cuenta de futuros aumentos, así como también el viáticos y gastos.

Adicionales de las empleadas domésticas 2026

Hasta el momento, la CNTCP solo decidió los aumentos de sueldo consignados en el este artículo y prolongó la suma extra no remunerativa hasta 2026. Por ahora no se habló de modificar los adicionales que corresponde pagar a las empleadas domésticas registradas. Por lo tanto, en 2026 seguirán abonándose cuando corresponda los siguientes plus a las trabajadoras del servicio doméstico:

Adicional por antigüedad: es el equivalente a un 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral con el mismo empleador. Se calcula sobre los salarios mensuales vigentes al momento de la liquidación. El tiempo de servicio a los fines de este adicional se computa a partir del 1° de septiembre del año 2020.

es el equivalente a un 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral con el mismo empleador. Se calcula sobre los salarios mensuales vigentes al momento de la liquidación. El tiempo de servicio a los fines de este adicional se computa a partir del 1° de septiembre del año 2020. Adicional por zona desfavorable: se debe aplicar un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

se debe aplicar un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires. Horas extras: por las horas fuera de su jornada habitual, se pagan con 50% de recargo para las horas trabajadas de lunes a viernes y hasta las 13 horas del sábado; y con 100% de recargo (doble jornada) si las horas extras se realizan los sábados después de las 13 horas, domingos o feriados.

Vale recordar que estos adicionales se calculan de acuerdo al salario básico de la categoría y no se tiene en cuenta en el cálculo la suma extra por horas semanales trabajadas, ya que es no remunerativa.

Empleada doméstica: ¿cuándo se paga por hora o por mes?

Se debe pagar por mes el trabajo del servicio doméstico cuando la empleada trabaja 24 horas o más a la semana (mensualizada). En ese caso se debe pagar el sueldo mensual de la trabajadora antes del quinto día hábil del mes siguiente.

En cambio, se paga por hora (jornalizada) si trabaja menos de 24 horas semanales, y en ese caso el pago es al finalizar cada jornada o cada semana, según lo acordado.

Estos criterios de pago corren por ley así la empleada doméstica trabaje con o sin retiro. En todos los casos, las empleadas domésticas, deberán recibir el pago por su trabajo de diciembre en enero en tiempo y forma.