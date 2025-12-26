Lautaro Campione tiene todo listo para viajar a Italia y sumarse a la Fórmula 4

lautaro campione formula 4 Lautaro Campione con el equipo Alpha 54 Racing, la primera escuadra argentina de la Fórmula 4.

En sus primeros días en Europa, Lautaro Campione será evaluado por la Formula Medicine, la clínica italiana líder en la preparación física y mental de pilotos de automovilismo. También trabajará con Avehil Simulator, otra empresa de primerísimo nivel que ofrece un realismo extremo en su simulador de carreras. Luego vendrán los días de pruebas en pista, en escenarios que próximamente serán confirmados por el Alpha 54 Racing.

Campione vivirá días inolvidables con el objetivo de quedarse a trabajar toda la temporada con el Alpha 54 Racing. Primero en la Fórmula Winter y luego en la Fórmula 4 Italiana.

Un 2025 memorable para Lautaro Campione en el automovilismo

Los números del jovencito oriundo de Las Heras hablan por sí solos: a su corta edad fue invitado por los organizadores del TC2000 a sumarse al equipo Corsi Sport en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Luego de un gran fin de semana, la confianza en Lautaro Campione fue ratificada y compitió en las restantes cuatro fechas del año: San Juan, Uruguay, Salta y Junín.

En las cinco jornadas disputadas en el TC2000, Campione sumó 22 puntos y en dos ocasiones finalizó 7º luego de haber largado varios puestos por detrás. También se llevó dos veces el premio del 3º puesto en la Copa Rookie, la competición que reconoce el trabajo de los debutantes en la categoría. Vale recordar que el subirse a competir en autos con techo era algo que Campione conocía desde 2024, cuando fue campeón del Top Race Junior.

lautaro campione super tc 2000 Lautaro Campione en el SuperTC 2000.

En la Fórmula Nacional, Lautaro Campione cerró otra gran temporada. Quedó sexto en la tabla general en un año donde las complicaciones mecánicas le dejaron varios dolores de cabeza. A lo largo del 2025 sumó podios y ganó una carrera. En el medio, despuntó el vicio con su hobbies, el karting, donde ganó el campeonato mendocina en la categoría Senior 125.

Tras un año inolvidable donde compitió con tres vehículos distintos, la próxima vez que se suba a un auto será en la segunda quincena de febrero. En Italia manejará uno de los Tatuus F4 T-421 2026 del equipo argentino Alpha 54 Racing, en vísperas de lo que puede ser una temporada entera en Europa.