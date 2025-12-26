Los controles viales en Navidad arrojaron casi un conductor alcoholizado por hora

Test de Alcoholemia.jpeg La conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo una conducta de alto riesgo en las calles y rutas de Mendoza. Foto: archivo

Además de las multas, se retuvieron 31 vehículos (entre ellos 22 motocicletas) y 30 licencias de conducir por diversas irregularidades.

Conductores alcoholizados al volante durante las fiestas

En lo que respecta a los controles de alcoholemia, se realizaron 524 testeos. De estos, 39 arrojaron resultado positivo, lo que equivale a casi un conductor por hora sancionado. De esos casos, 27 conductores registraron menos de 1 gramo de alcohol en sangre, y el resto superó esa marca.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que, si bien estos casos representan una proporción reducida en relación con el volumen total de controles e infracciones, la conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo una conducta de alto riesgo que demanda intervención inmediata.

La cartera de Seguridad también informó que los controles de alcoholemia se incrementaron un 240% en 2024 respecto al año anterior, y que en 2025 continuaron en alza con un aumento del 0,5%.

A pesar de este aumento en la fiscalización, la positividad se mantuvo baja, registrando una disminución del 8,8% en 2024 y manteniendo ese nivel en 2025.

La jornada anterior se había informado el número de personas heridas por el uso de pirotecnia en Navidad, lo que está prohibido en Mendoza.