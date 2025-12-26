Día de Navidad de la NBA: Nikola Jokic hizo historia en el triunfo de los Denver Nuggets

Para cerrar la jornada del Día de Navidad (Christmas Day) de la NBA, en la madrugada de este viernes -hora argentina-, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves regalaron un partido inolvidable en los cruces de la Conferencia Oeste, y donde se destacó Nikola Jokic.
El serbio Nikola Jokic, medallista olímpico de plata en Río de Janeiro 2016 y bronce en París 2024, registró un tanteador personal de 56 puntos y estableció un récord de la NBA con 18 puntos en la prórroga, liderando en casa a los Denver Nuggets a la victoria por 142-138 sobre los de Minnesota.
En otro duelo de la misma jornada, Houston Rockets se impusieron a Los Angeles Lakers 119 a 96. La figura fue Kevin Durante, con 25 puntos, 4 rebote, y 9 asistencias.
Nikola Jokic rompió un récord de Stephen Curry en la NBA
Nikola Jokic rompió el récord de Stephen Curry de 17 puntos en la prórroga de 2016, convirtiéndose en el puntaje más alto para cualquier jugador en la temporada regular o los playoffs de la NBA.
Jokic añadió 16 rebotes y 15 asistencias, y Jamal Murray anotó 35 puntos para que los Nuggets mejoraran su marca a 3-0 esta temporada contra los Wolves, quienes recibieron 44 puntos de Anthony Edwards, que se fue expulsado en la prórroga por discutir las faltas.
Los Nuggets ganaron a pesar de no contar con tres titulares, incluyendo a Cameron Johnson, quien se lesionó la rodilla derecha en Dallas el martes por la noche.
Edwards cumplió su predicción de una gran actuación en la noche de Navidad, liderando a Minnesota de una desventaja de 15 puntos en los últimos 5 minutos y medio del tiempo reglamentario y anotando un triple con giro a 1,1 segundos del final del tiempo reglamentario para empatar el partido a 126.
Edwards añadió siete puntos rápidamente cuando los Wolves abrieron la prórroga con una racha de 9-0, pero mientras los Nuggets remontaban, Edwards recibió dos faltas técnicas y fue expulsado.