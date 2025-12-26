Día de Navidad de la NBA: Nikola Jokic hizo historia en el triunfo de los Denver Nuggets

basquet-nba-denver-minnesota-nikola jokic Nikola Jokic estuvo imparable para los Wolves en su visita a Denver. Gentileza NBA

Nikola Jokic rompió un récord de Stephen Curry en la NBA

Nikola Jokic rompió el récord de Stephen Curry de 17 puntos en la prórroga de 2016, convirtiéndose en el puntaje más alto para cualquier jugador en la temporada regular o los playoffs de la NBA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NBA/status/2004448562327765394&partner=&hide_thread=false NIKOLA JOKI WITH VIDEO GAME STATS ON CHRISTMAS DAY



56 PTS

16 REB

15 AST

2 BLK

4 3PM



THE FIRST 55/15/15 GAME IN NBA HISTORY pic.twitter.com/8LPXlFWO6V — NBA (@NBA) December 26, 2025

Jokic añadió 16 rebotes y 15 asistencias, y Jamal Murray anotó 35 puntos para que los Nuggets mejoraran su marca a 3-0 esta temporada contra los Wolves, quienes recibieron 44 puntos de Anthony Edwards, que se fue expulsado en la prórroga por discutir las faltas.

Los Nuggets ganaron a pesar de no contar con tres titulares, incluyendo a Cameron Johnson, quien se lesionó la rodilla derecha en Dallas el martes por la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NBAMEX/status/2004394859025911904&partner=&hide_thread=false ¡Exhibición de los Rockets y se llevan el triunfo ante los Lakers! pic.twitter.com/9PX0W9nzFR — NBA MÉXICO (@NBAMEX) December 26, 2025

Edwards cumplió su predicción de una gran actuación en la noche de Navidad, liderando a Minnesota de una desventaja de 15 puntos en los últimos 5 minutos y medio del tiempo reglamentario y anotando un triple con giro a 1,1 segundos del final del tiempo reglamentario para empatar el partido a 126.

Edwards añadió siete puntos rápidamente cuando los Wolves abrieron la prórroga con una racha de 9-0, pero mientras los Nuggets remontaban, Edwards recibió dos faltas técnicas y fue expulsado.