La construcción de estas obras combina tecnología avanzada, planificación y resistencia a terrenos difíciles, deslizamientos y cuevas naturales. Más que infraestructuras, son símbolos de desarrollo. Te contamos sobre esta monumental obra de China.
Construyen la red de túneles subterráneos más grande del mundo: 664 km que transformarán China para siempre
Se trata del Proyecto Central de Desvío de Agua de Yunnan. La obra consiste en una vasta red de túneles y canales que llevan agua desde el río Jinsha hacia el centro de Yunnan, una zona densamente poblada y con alta demanda de recursos. La construcción ha requerido innovación tecnológica y planificación minuciosa para superar desafíos geológicos, como cuevas kársticas, deslizamientos de tierra y flujos de lodo.
Cada túnel es, en sí mismo, un logro de ingeniería que refleja la capacidad de China para ejecutar proyectos que combinan magnitud, seguridad y eficiencia. El proyecto no solo busca abastecer agua para consumo urbano, también apunta a garantizar recursos para la agricultura, la industria y la conservación de ecosistemas locales.
Como es esta monumental construcción
La finalización de esta construcción será en el 2026. Su realización demuestra cómo China puede enfrentar desafíos naturales extremos y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones que benefician a millones de personas.
- Extensión total: 664 km de túneles y canales, con más de 600 km completamente subterráneos.
- Volumen de agua: capaz de transferir alrededor de 3,4 mil millones de metros cúbicos por año.
- Beneficiarios: más de 11 millones de habitantes de zonas urbanas y rurales de Yunnan.
- Materiales de construcción: acero y concreto de alta resistencia, adaptados a terrenos y climas extremos.
- Retos geológicos: incluye cuevas kársticas, deslizamientos de tierra y flujos de lodo.
- Impacto regional: abastece agua para consumo humano, agricultura, industria y ecosistemas.
- Innovación: cada túnel representa un avance tecnológico en la ingeniería hidráulica de China.