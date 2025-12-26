Inicio Sociedad Túnel
Mundo

Construyen la red de túneles subterráneos más grande del mundo: 664  km que transformarán China para siempre

Esta red de túneles muestra cómo la combinación de visión y planificación en construcción permite que China transforme desafíos en oportunidades

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

En regiones donde el agua escasea y la geografía impone desafíos, un túnel puede transformar paisajes y vidas. En China, los proyectos de túneles hidráulicos permiten transportar agua a zonas densamente pobladas, equilibrando recursos, impulsando la agricultura y protegiendo ecosistemas.

La construcción de estas obras combina tecnología avanzada, planificación y resistencia a terrenos difíciles, deslizamientos y cuevas naturales. Más que infraestructuras, son símbolos de desarrollo. Te contamos sobre esta monumental obra de China.

Tunel (1)

Construyen la red de túneles subterráneos más grande del mundo: 664 km que transformarán China para siempre

Se trata del Proyecto Central de Desvío de Agua de Yunnan. La obra consiste en una vasta red de túneles y canales que llevan agua desde el río Jinsha hacia el centro de Yunnan, una zona densamente poblada y con alta demanda de recursos. La construcción ha requerido innovación tecnológica y planificación minuciosa para superar desafíos geológicos, como cuevas kársticas, deslizamientos de tierra y flujos de lodo.

Cada túnel es, en sí mismo, un logro de ingeniería que refleja la capacidad de China para ejecutar proyectos que combinan magnitud, seguridad y eficiencia. El proyecto no solo busca abastecer agua para consumo urbano, también apunta a garantizar recursos para la agricultura, la industria y la conservación de ecosistemas locales.

Tunel (2)

Como es esta monumental construcción

La finalización de esta construcción será en el 2026. Su realización demuestra cómo China puede enfrentar desafíos naturales extremos y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones que benefician a millones de personas.

  • Extensión total: 664 km de túneles y canales, con más de 600 km completamente subterráneos.
  • Volumen de agua: capaz de transferir alrededor de 3,4 mil millones de metros cúbicos por año.
  • Beneficiarios: más de 11 millones de habitantes de zonas urbanas y rurales de Yunnan.
  • Materiales de construcción: acero y concreto de alta resistencia, adaptados a terrenos y climas extremos.
  • Retos geológicos: incluye cuevas kársticas, deslizamientos de tierra y flujos de lodo.
  • Impacto regional: abastece agua para consumo humano, agricultura, industria y ecosistemas.
  • Innovación: cada túnel representa un avance tecnológico en la ingeniería hidráulica de China.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar