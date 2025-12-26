La construcción de estas obras combina tecnología avanzada, planificación y resistencia a terrenos difíciles, deslizamientos y cuevas naturales. Más que infraestructuras, son símbolos de desarrollo. Te contamos sobre esta monumental obra de China.

Tunel (1)

Construyen la red de túneles subterráneos más grande del mundo: 664 km que transformarán China para siempre

Se trata del Proyecto Central de Desvío de Agua de Yunnan. La obra consiste en una vasta red de túneles y canales que llevan agua desde el río Jinsha hacia el centro de Yunnan, una zona densamente poblada y con alta demanda de recursos. La construcción ha requerido innovación tecnológica y planificación minuciosa para superar desafíos geológicos, como cuevas kársticas, deslizamientos de tierra y flujos de lodo.