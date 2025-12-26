Buscan a la conductora de un auto que atropelló a una niña y huyó del lugar

Tras el accidente, los familiares de la víctima la asistieron y trasladaron hasta el Hospital Notti, donde quedó internada con politraumatismos. "Ya se encuentra bien, adolorida con todos los golpes", detalló su tío en declaraciones a Radio Nihuil.

Los familiares de la niña consiguieron las imágenes de cámaras de seguridad de los vecinos y alcanzaron a ver que el auto que causó el accidente fue un Chevrolet Agile color gris, que iba ocupado por 2 mujeres con 2 niños. "Tiene que haber estado seguramente ebria. Nada le hubiera costado frenarse", dijo el tío de la víctima.

El impactante video del hecho puede verse aquí.