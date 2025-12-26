Un accidente ocurrido en los primeros minutos de Navidad, mientras una familia celebraba en la vía pública en Guaymallén, dejó a una niña internada. La conductora del vehículo se dio a la fuga y ahora trabajan para identificarla.
Buscan a la conductora de un auto que atropelló a una niña y huyó del lugar
El accidente ocurrió en los primeros minutos de Navidad y la víctima, de 12 años, todavía se encuentra internada
El episodio ocurrió en los primeros minutos del 25 de diciembre, en la esquina de Panamá y Bravo, Villa Nueva. Los vecinos se encontraban en la calle tras los brindis navideños de medianoche.
Entre ellos, había una niña de 12 años que repentinamente fue impactada por un auto. El vehículo ni siquiera frenó y se dio a la fuga.
Tras el accidente, los familiares de la víctima la asistieron y trasladaron hasta el Hospital Notti, donde quedó internada con politraumatismos. "Ya se encuentra bien, adolorida con todos los golpes", detalló su tío en declaraciones a Radio Nihuil.
Los familiares de la niña consiguieron las imágenes de cámaras de seguridad de los vecinos y alcanzaron a ver que el auto que causó el accidente fue un Chevrolet Agile color gris, que iba ocupado por 2 mujeres con 2 niños. "Tiene que haber estado seguramente ebria. Nada le hubiera costado frenarse", dijo el tío de la víctima.
El impactante video del hecho puede verse aquí.