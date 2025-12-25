Un choque entre una camioneta y un auto dejó un saldo de 3 mujeres internadas, 2 de ellas con lesiones de gravedad. El accidente ocurrió en Maipú durante los minutos previos a la Navidad.
Tres mujeres que iban camino a la cena de Nochebuena se accidentaron y terminaron internadas
Dos de las víctimas del accidente sufrieron heridas de gravedad, según informó el Ministerio de Seguridad
Según informó el Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió a las 23 en calles San Martín y Del Bosque, en Rodeo del Medio.
La primera reconstrucción del accidente apunta a que una camioneta Ford F100 circulaba por esa primera arteria hacia el este, mientras que las 3 mujeres iban en un auto Chevrolet Corsa por la segunda calle hacia el norte. En esa esquina se produjo el violento choque.
Las ocupantes del rodado menor quedaron atrapadas dentro del habitáculo y tuvieron que ser rescatadas. La conductora, de 53 años, fue trasladada al Hospital Central con un traumatismo encéfalo craneano grave.
En tanto que las acompañantes también quedaron internadas, una con fractura de fémur y la otra con un traumatismo encéfalo craneano moderado.
En tanto que el conductor de la camioneta, un hombre de 54 años, no sufrió lesiones de consideración en el accidente. Se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.