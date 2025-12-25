Tres mujeres que iban camino a la cena de Nochebuena se accidentaron y terminaron internadas

movil policia de mendoza Imagen ilustrativa. Foto: ilustrativa

Las ocupantes del rodado menor quedaron atrapadas dentro del habitáculo y tuvieron que ser rescatadas. La conductora, de 53 años, fue trasladada al Hospital Central con un traumatismo encéfalo craneano grave.

En tanto que las acompañantes también quedaron internadas, una con fractura de fémur y la otra con un traumatismo encéfalo craneano moderado.

En tanto que el conductor de la camioneta, un hombre de 54 años, no sufrió lesiones de consideración en el accidente. Se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.