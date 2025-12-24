Un accidente en solitario de un camión generó importantes demoras en el paso a Chile durante la mañana de este miércoles. El vehículo volcó al costado de la Ruta 7 a la altura de Uspallata y las autoridades dispusieron un operativo en el lugar.
Paso a Chile
Demoras en alta montaña por el accidente de un camión sobre la Ruta 7
Las autoridades debieron realizar un bypass del tránsito luego de que un camión volcó en un accidente a la altura de Uspallata
Según la primera información oficial, el accidente ocurrió cuando el camión circulaba por la Ruta 7 a la altura del barrio La Fundición, en Uspallata. Por motivos que no están claros, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó volcando en la banquina.
Personal policial, de Bomberos y de Gendarmería Nacional trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito en el paso a Chile. Debieron realizar un bypass, lo que generó importantes demoras del tráfico.
En tanto que el camionero fue rescatado de la cabina del vehículo, ya que había quedado atrapado tras el accidente, y fue asistido por una ambulancia.