Demoras en alta montaña por el accidente de un camión sobre la Ruta 7

Según la primera información oficial, el accidente ocurrió cuando el camión circulaba por la Ruta 7 a la altura del barrio La Fundición, en Uspallata. Por motivos que no están claros, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó volcando en la banquina.

accidente uspallata Así quedó el camión que se accidentó en Uspallata.

Personal policial, de Bomberos y de Gendarmería Nacional trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito en el paso a Chile. Debieron realizar un bypass, lo que generó importantes demoras del tráfico.