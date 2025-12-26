Una familia de Rivadavia se accidentó en Brasil y piden ayuda para costear un vuelo sanitario

Por causas que aún se investigan, el Fiat Cronos gris en el que viajaban chocó en la ruta BR 290 con un camión Mercedes Benz 1620. El impacto fue violento y obligó a que todos fueran asistidos de urgencia, según informó el medio local Gazeta de Rosário.

La madre y el niño, los más afectados

Los más afectados por el choque fueron María Ángeles, a quien todos conocen como Nani, y su hijo Julián. Ambos permanecen internados en distintos hospitales del estado de Río Grande do Sul de Brasil.

Según contó Rufino Ángel Vallejos, padre de Nani en Radio Nihuil, la atención al niño ha sido buena y están agradecidos por cómo lo trataron. Juli sufrió una lesión en la cabeza y, si bien está estable, los médicos prefieren esperar algunos días más para evaluar cómo podría reaccionar ante un traslado.

Accidente Brasil El padre de la mujer accidentada, Rufino Vallejos, aseguró que cuando vio el auto se quedó más tranquilo porque su hija y su nieto están vivos.

La mujer necesita una operación indispensable

La situación de Nani es delicada. Sufrió múltiples fracturas y necesita ser operada. Por el momento, los médicos le alinearon el fémur, pero la cirugía es indispensable. En un primer momento, en Brasil les informaron que podría ser trasladada en ambulancia hasta Mendoza.

Sin embargo, eso no es viable porque debe viajar con la pierna en alto, algo imposible en un traslado terrestre tan largo. La única alternativa es un avión sanitario, una opción que hoy resulta muy difícil de concretar por los costos y la logística que implica.

Pedido de colaboración por deuda médica que crece

El problema económico de la familia crece minuto a minuto. Hasta hace dos días, la deuda con el sistema de salud brasileño ya ascendía a $2,5 millones, una cifra que sigue aumentando con el paso del tiempo por la internación y los tratamientos.

Por este motivo, la familia abrió una cuenta en Mercado Pago para recibir colaboraciones. El alias es julinani.mp y la cuenta está a nombre de Marcos Nicolás Vallejos, hermano de María Ángeles. Cada aporte, explicaron, ayuda a afrontar los gastos médicos y a pensar en un regreso seguro a Mendoza cuando las condiciones lo permitan.

Mientras tanto, la familia espera, agradece la solidaridad recibida y confía en que la ayuda colectiva permita atravesar este momento tan difícil lejos de casa.