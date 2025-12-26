Inicio Ovación Fútbol Ciudad de Bolívar
Atento, Godoy Cruz: Ciudad Bolívar, de dominar el vóley a un ascenso meteórico en 5 años

Godoy Cruz ya tiene hoja de ruta y se encontrará con Ciudad de Bolívar en el estreno: sus inicios, la apuesta que modificó su proyecto y el sueño de dar pelea

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Ciudad de Bolívar, viejo conocido de los mendocinos en el Federal A.

Marcelo Tinelli le dio forma a un sueño que nació en 2002. Ciudad de Bolívar se dio a conocer al mundo desde abajo, con una fuerte apuesta destinada al vóley, y hoy, 13 años después, lo encuentra con un giro radical deportivamente tras el ascenso de categoría a Primera Nacional en el fútbol.

Ciudad de Bolívar jugará por primera vez en la segunda categoría y en Mendoza hizo ruido porque será el rival con el que debutará Godoy Cruz tras el descenso de Primera División. En el Tomba toman nota sobre una institución que cambió radicalmente sus formas, dejando de lado el vóley para apuntar los cañones al fútbol.

bolivar
Ciudad Bolívar es el más ganador de la Liga Nacional de vóley.

Desde su nacimiento, el vóley fue el deporte por excelencia de Ciudad Bolívar. Con un fuerte apoyo impulsado por el propio Marcelo Tinelli, oriundo de ahí, el club estuvo en los primeros planos del país y del continente: ganó 8 Ligas Nacionales y además conquistó la Copa Libertadores, el Sudamericano de clubes y jugó tres ediciones del Mundial de Clubes.

El fútbol apareció en la vida de Ciudad Bolívar recién en 2019, impulsado por un grupo inversor y acompañado por un pueblo que tiene 38 mil habitantes, quienes se sintieron parte tras lograr el ascenso en San Nicolás. En paralelo, el cambio de modelo de club, dejando de participar en Liga Nacional por motivos de reestructuración.

El camino fue largo: Liga local, Torneo Regional Amateur y Federal A fue el camino espinoso que transitó la institución hasta llegar a la Primera Nacional, lugar en el que intentará también dejar su marca.

Ciudad de Bolívar: sólido ascenso y duelo especial

Luego de trajinar en la tercera categoría, Ciudad Bolívar pudo lograr el ascenso tras una gran campaña en el Federal A. Ganó con autoridad primera y segunda fase, para luego eliminar en los mano a mano a San Martín de Formosa, Argentino de Monte Maíz e Independiente de Neuquén.

La próxima temporada jugará en segunda división y además tendrá un fuerte estreno en Copa Argentina cuando enfrente, ni más ni menos, que a River Plate.

Un plantel con pocos nombres rutilantes

Repasando el plantel que conquistó el ascenso, el Ciudad de Bolívar hay escasos apellidos fuertes. El de más recorrido es Nahuel Yeri, de paso por Banfield en Primera División. El otro es Luciano Lapetina, nacido en Godoy Cruz, aunque con cambio de club para el próximo año (jugará en Olimpo).

