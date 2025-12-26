Atento, Godoy Cruz: Ciudad Bolívar, de dominar el vóley a un ascenso meteórico en 5 años

El fútbol apareció en la vida de Ciudad Bolívar recién en 2019, impulsado por un grupo inversor y acompañado por un pueblo que tiene 38 mil habitantes, quienes se sintieron parte tras lograr el ascenso en San Nicolás. En paralelo, el cambio de modelo de club, dejando de participar en Liga Nacional por motivos de reestructuración.

El camino fue largo: Liga local, Torneo Regional Amateur y Federal A fue el camino espinoso que transitó la institución hasta llegar a la Primera Nacional, lugar en el que intentará también dejar su marca.

Ciudad de Bolívar: sólido ascenso y duelo especial

Luego de trajinar en la tercera categoría, Ciudad Bolívar pudo lograr el ascenso tras una gran campaña en el Federal A. Ganó con autoridad primera y segunda fase, para luego eliminar en los mano a mano a San Martín de Formosa, Argentino de Monte Maíz e Independiente de Neuquén.

La próxima temporada jugará en segunda división y además tendrá un fuerte estreno en Copa Argentina cuando enfrente, ni más ni menos, que a River Plate.

Un plantel con pocos nombres rutilantes

Repasando el plantel que conquistó el ascenso, el Ciudad de Bolívar hay escasos apellidos fuertes. El de más recorrido es Nahuel Yeri, de paso por Banfield en Primera División. El otro es Luciano Lapetina, nacido en Godoy Cruz, aunque con cambio de club para el próximo año (jugará en Olimpo).