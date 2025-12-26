El motivo por el que Lionel Messi viajará a Uruguay luego de pasar Navidad en Rosario

messi navidad La Navidad de Lionel Messi en Rosario junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y su familia.

Según el diario El País de Uruguay, Messi asistirá al evento luego de pasar la Navidad en Rosario junto a su familia. Si bien se desconocen detalles del día de su viaje al vecino país, es un hecho que tendrá lugar en los días previos al año nuevo.

La celebración de la fiesta de quince será en Villa Domus, una lujosa chacra ubicada en el departamento de Canelones. Allí se espera la presencia de la familia Messi junto a otras estrellas del fútbol vinculadas a la carrera de Luis Suárez, como Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otros.

En la agenda de actividades, la estadía de Lionel Messi en Uruguay en principio no incluirá la visita a las instalaciones del Deportivo LSM, club que fundó este año junto a su amigo Luis Suárez y que compite en los torneos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

messi suarez El vínculo de la familia Messi-Suárez nació con la llegada del Pistolero a España, en 2014, para jugar en Barcelona.

La relación entre Lionel Messi y Luis Suárez

El argentino y el uruguayo se conocieron hace más de 10 años cuando el delantero de la Celeste arribó a España para jugar en el Barcelona. Allí forjaron un lazo entrañable que trascendió el césped del campo de juego, donde supieron vivir épocas gloriosas con el famoso tridente MSN (Messi-Suárez-Neymar).

Lionel Messi y Luis Suárez por aquel entonces eran vecinos y solían compartir reuniones diarias, cumpleaños y fiestas. Su amistad se hizo perduradera en el tiempo y volvió a reforzarse con la llegada del Pistolero a Inter Miami. Así volvieron a reeditar la rutina que supieron tener en su momento en España.