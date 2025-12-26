El motivo por el que Lionel Messi viajará a Uruguay luego de pasar Navidad en Rosario
Lionel Messi disfruta de sus días de vacaciones en Rosario junto a su familia. Luego de pasar Navidad, el astro argentino tendrá que atender un asunto importante en Uruguay
Por UNO
Luego de consagrarse campeón con el Inter Miami en la MLS Cup, Lionel Messi terminó sus obligaciones en Florida y viajó a la Argentina para pasar las fiestas en su Rosario natal como suele acostumbrar cada año. Para el astro argentino, recargar pilas y descansar en su ciudad es menester en sus fines de temporada.
Este final del 2025 tendrá una visita especial a otra parte del continente: Uruguay. Luego de compartir Noche buena y Navidad con su familia, Lionel Messi viajará al vecino país para presenciar un evento particular e importante tanto para él como para su esposa e hijos.
El capitán de la Selección argentina viajará unos días a Uruguay con motivo de asistir a la celebración del cumpleaños número quince de Delfina Suárez, la hija de uno de sus íntimos amigos en el mundo del fútbol, el uruguayoLuis Suárez.
Según el diario El País de Uruguay, Messi asistirá al evento luego de pasar la Navidad en Rosario junto a su familia. Si bien se desconocen detalles del día de su viaje al vecino país, es un hecho que tendrá lugar en los días previos al año nuevo.
La celebración de la fiesta de quince será en Villa Domus, una lujosa chacra ubicada en el departamento de Canelones. Allí se espera la presencia de la familia Messi junto a otras estrellas del fútbol vinculadas a la carrera de Luis Suárez, como Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otros.
En la agenda de actividades, la estadía de Lionel Messi en Uruguay en principio no incluirá la visita a las instalaciones del Deportivo LSM, club que fundó este año junto a su amigo Luis Suárez y que compite en los torneos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
La relación entre Lionel Messi y Luis Suárez
El argentino y el uruguayo se conocieron hace más de 10 años cuando el delantero de la Celeste arribó a España para jugar en el Barcelona. Allí forjaron un lazo entrañable que trascendió el césped del campo de juego, donde supieron vivir épocas gloriosas con el famoso tridente MSN (Messi-Suárez-Neymar).
Lionel Messi y Luis Suárez por aquel entonces eran vecinos y solían compartir reuniones diarias, cumpleaños y fiestas. Su amistad se hizo perduradera en el tiempo y volvió a reforzarse con la llegada del Pistolero a Inter Miami. Así volvieron a reeditar la rutina que supieron tener en su momento en España.