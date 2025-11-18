Punta del Este, ubicada en el departamento de Maldonado, es la playa más famosa de Uruguay. En el primer trimestre de 2025, cerca del 70% de los turistas que visitaron este balneario fueron argentinos, por lo que las autoridades de turismo están más que optimistas para la temporada de verano 2026.
Cuánto cuesta pasar las vacaciones de verano 2026 en Punta del Este
Si estás planificando tus vacaciones, Punta del Este puede ser tu próximo destino soñado. Aquí, te contamos todos los detalles
Según revelaron en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se celebró en octubre en La Rural, en Buenos Aires, los precios de los alquileres para las vacaciones de verano 2026, se mantienen igual que en el verano 2025.
"Tampoco ha habido variaciones en cuanto a los costos para visitantes argentinos en gastronomía y transporte. Son los mismos precios que el año pasado. No ha habido variación más allá del ajuste de inflación. Como siempre decimos, hay una Punta del Este para todos los bolsillos", comentó Edgar Silveira, el director de turismo de Maldonado a LN.
¿Cuánto cuesta vacacionar en Punta del Este?
El abanico de precios en Punta del Este puede variar según las vacaciones que planifica cada viajero. Comer en un restaurante en el centro, cerca del puerto puede costar entre USD$25 y USD$30 por persona, con plato, postre y gaseosa.
En un local gastronómico en la península, por menos de USD$4O se puede acceder a un tenedor libre de carnes, platos fríos, con refresco incluido. Quienes gustan de un menú más exclusivo en un restaurante de bodega, una mesa para cuatro personas puede costar unos USD$500.
En lo que respecta a hospedajes, también hay bastante variedad, pero generalmente están a partir de los USD$180 por día. Alquilar una casa en un complejo tipo resort puede llegar a costar USD$1000 la noche.
Cabe destacar que las primeras dos semanas de enero, los precios son más altos. En febrero el costo de los hospedajes disminuye porque baja la cantidad de viajeros. En febrero, se puede encontrar hoteles de tres a cuatro estrellas por USD$100 la noche, o menos.
Durante el verano 2025, en las playas de Maldonado ofrecían un 20% de descuento para gastos de tarjetas extranjeras en gastronomía y hotelería. Según reveló Silveira, se espera que para las vacaciones 2026 repliquen la medida, pero esta vez con una cifra del 18% de descuento.