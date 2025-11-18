Cuánto cuesta pasar las vacaciones de verano 2026 en Punta del Este

punta del este Punta del Este es una ciudad peninsular, en el departamento de Maldonado.

¿Cuánto cuesta vacacionar en Punta del Este?

El abanico de precios en Punta del Este puede variar según las vacaciones que planifica cada viajero. Comer en un restaurante en el centro, cerca del puerto puede costar entre USD$25 y USD$30 por persona, con plato, postre y gaseosa.

En un local gastronómico en la península, por menos de USD$4O se puede acceder a un tenedor libre de carnes, platos fríos, con refresco incluido. Quienes gustan de un menú más exclusivo en un restaurante de bodega, una mesa para cuatro personas puede costar unos USD$500.

En lo que respecta a hospedajes, también hay bastante variedad, pero generalmente están a partir de los USD$180 por día. Alquilar una casa en un complejo tipo resort puede llegar a costar USD$1000 la noche.

beach club Un hotel y beach club a la orilla del mar. Imagen: Instagram.

Cabe destacar que las primeras dos semanas de enero, los precios son más altos. En febrero el costo de los hospedajes disminuye porque baja la cantidad de viajeros. En febrero, se puede encontrar hoteles de tres a cuatro estrellas por USD$100 la noche, o menos.

Durante el verano 2025, en las playas de Maldonado ofrecían un 20% de descuento para gastos de tarjetas extranjeras en gastronomía y hotelería. Según reveló Silveira, se espera que para las vacaciones 2026 repliquen la medida, pero esta vez con una cifra del 18% de descuento.