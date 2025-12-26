Un camión regador volcó cuando se intentaba apagar un incendio en un basural de Godoy Cruz

Embed - Incendio en basural de Godoy Cruz

Alerta en Godoy Cruz por el incendio en un basural

Según varios testimonios, numerosas personas siguen viviendo de lo que recolectan en ese lugar, a pesar de que desde la época de Francisco Paco Pérez se viene anunciando su cierre definitivo.

En medio de los trabajos, una de las regadoras que bajaba al pozo del basural, desbarrancó a unos 50 metros y el chofer quedó atrapado en la cabina. Debió ser retirado en una camilla para poder ser asistido ya que el aire se tornaba irrespirable en esa zona.

Pasadas las 17, el incendio no ha logrado ser extinguido en su totalidad porque el foco se concentró en el sector de la ladera y los fuertes vientos jugaron en contra en una jornada donde se vivió un calor extremo. Sí se logró controlar su propagación a las casas cercanas, informaron desde Bomberos de Godoy Cruz.

Noticia en desarrollo