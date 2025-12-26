En 2025, la región de América Latina encontró en China un aliado estratégico capaz de impulsar sus exportaciones a niveles históricos. Según proyecciones de la Cepal, el mercado chino lideró el crecimiento de los envíos desde la región, con un incremento estimado del 7%.
Este contexto permitió que varios países de América Latina, pese a la volatilidad de los mercados internacionales y las tensiones comerciales, mantuvieran un dinamismo exportador que fortalece sus economías y genera divisas clave para el desarrollo. Te contamos sobre el país Latinoamérica que es un caso emblemático para China.
China acelera las exportaciones de un país de América Latina y van hacia un récord histórico
Entre ellos, Perú sobresale como un caso emblemático. Las cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indican que entre enero y octubre de 2025, las exportaciones de este país de América Latina alcanzaron 71.881 millones de dólares, un aumento del 20% frente al mismo periodo de 2024.
Una gran parte de las ventas externas de Perú tiene como destino China, que ha sido el socio comercial más importante del país en los últimos años, por encima de otros mercados globales, especialmente en productos mineros y pesqueros. Según China briefing, el comercio bilateral entre ambos países representa más del 30% del total del comercio exterior peruano, y China absorbe alrededor del 49% de las exportaciones mineras y el 46% de las pesqueras.
Los principales mercados de este país de América Latina
Desde la entrada en vigor del TLC entre Perú y China en 2010, las exportaciones peruanas al mercado chino han crecido de forma continuada. En el período entre 2010 y 2023, las exportaciones se cuadruplicaron, lo que muestra una tendencia de expansión sostenida en más de una década.
China es un comprador constante para los productos estratégicos de Perú, incluso en años de volatilidad global.
- China: principal comprador de minerales (cobre, zinc, oro), pesca y algunos productos agroindustriales (~34% del total).
- Estados Unidos: minerales, frutas (arándanos, uvas), cacao y oro.
- Unión Europea: minerales, productos agroindustriales y manufacturas (Alemania, España, Países Bajos).
- Países de América Latina: Ecuador (alimentos), Brasil y Chile (minerales y agrícolas), México (minerales y productos agroexportadores).
- Otros destinos: Canadá e India, principalmente minerales y productos agroindustriales.