China acelera las exportaciones de un país de América Latina y van hacia un récord histórico

Una gran parte de las ventas externas de Perú tiene como destino China, que ha sido el socio comercial más importante del país en los últimos años, por encima de otros mercados globales, especialmente en productos mineros y pesqueros. Según China briefing, el comercio bilateral entre ambos países representa más del 30% del total del comercio exterior peruano, y China absorbe alrededor del 49% de las exportaciones mineras y el 46% de las pesqueras.

China y Peru

Los principales mercados de este país de América Latina

Desde la entrada en vigor del TLC entre Perú y China en 2010, las exportaciones peruanas al mercado chino han crecido de forma continuada. En el período entre 2010 y 2023, las exportaciones se cuadruplicaron, lo que muestra una tendencia de expansión sostenida en más de una década.

China es un comprador constante para los productos estratégicos de Perú, incluso en años de volatilidad global.

