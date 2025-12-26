Filosofía china: la poderosa máxima ancestral cuya sabiduría demuestra el valor del silencio

filosofia china (5) Hay una frase de la filosofía china que valora el poder del silencio.

Filosofía china: “El silencio es el único amigo que jamás traiciona”.

Para la filosofía china, el silencio no es ausencia de palabras, es presencia de conciencia. Los sabios lo consideraban una virtud que permite escuchar mejor, no solo a los demás, sino también a uno mismo. Permite evitar conflictos innecesarios, pues muchas discusiones nacen de palabras dichas sin pensar.

Ayuda a cultivar la paciencia, donde lo que se piensa en calma suele ser más acertado y sin duda es una gran herramienta para protegerse emocionalmente. El silencio no expone, no hiere y no traiciona.

El taoísmo, una gran tradición filosófica, enseña que el mundo fluye naturalmente y que la sabiduría está en comprender ese flujo sin forzarlo. Hablar de más, explicar de más o reaccionar impulsivamente rompe ese equilibrio. El silencio, en cambio, acompaña, observa y espera el momento adecuado.

Lao-Tsé, una de las figuras más influyentes del pensamiento chino, ya lo advertía: “El que sabe no habla; el que habla no sabe”. No se trata de callar siempre, sino de hablar mejor.

mujer haciendo silencio “El silencio es el único amigo que jamás traiciona”.

Además, la frase advierte que el silencio “no traiciona”. Ya que las palabras pueden ser malinterpretadas, manipuladas o utilizadas en nuestra contra, el silencio, en cambio, guarda secretos, evita arrepentimientos, permite analizar antes de actuar y sin duda nos mantiene fieles a lo que realmente sentimos.

Cómo aplicar esta enseñanza hoy

La sabiduría oriental propone algunos gestos y/o actitudes simples pero poderosas: