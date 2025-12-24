Inicio Sociedad Frase
La frase de la filosofía en latín que todos usan: ¿Qué significa "Verba volant, scripta manent"?

La frase “Verba volant, scripta manent” de la filosofía latina nos recuerda que las palabras habladas son efímeras. Todos los detalles

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
La frase Verba volant, scripta manent es una de las máximas más poderosas de la filosofía latina: nos recuerda que las palabras habladas son efímeras, mientras que lo escrito permanece.

En la historia de la filosofía, este pensamiento surgió como un principio para preservar ideas, acuerdos y conocimiento más allá de la memoria humana. La filosofía nos enseña que la comunicación no se reduce a hablar, sino que la escritura es el medio que da permanencia a nuestras palabras.

La frase Verba volant, scripta manent significa literalmente “Las palabras vuelan, lo escrito permanece”. Su origen se encuentra en el latín clásico y se popularizó en la Edad Media y el Renacimiento como un principio central de la filosofía jurídica y moral.

La filosofía nos recuerda que la escritura da autoridad y constancia, mientras que lo hablado depende del recuerdo y la interpretación de cada persona. Por eso, Verba volant, scripta manent sigue siendo un axioma de la filosofía práctica: registrar ideas, pensamientos y acuerdos garantiza que trasciendan el tiempo.

En la actualidad, la frase de Verba volant, scripta manent y la filosofía que la respalda sigue vigente: escribir compromisos, metas y reflexiones personales permite que lo importante no se pierda. La filosofía nos invita a llevar diarios, anotar ideas y documentar decisiones para conservar conocimiento y experiencias. En lo profesional, la frase Verba volant, scripta manent recuerda que correos, actas y notas claras dan respaldo y autoridad a nuestras palabras.

Verba volant, scripta manent es una máxima de la filosofía que nos enseña que las palabras tienen valor, pero lo que se escribe trasciende, perdura y protege nuestras ideas. La filosofía detrás de esta frase sigue guiando la vida moderna, porque lo escrito conserva la memoria, la intención y la verdad donde la palabra sola no alcanza.

