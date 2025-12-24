En la historia de la filosofía, este pensamiento surgió como un principio para preservar ideas, acuerdos y conocimiento más allá de la memoria humana. La filosofía nos enseña que la comunicación no se reduce a hablar, sino que la escritura es el medio que da permanencia a nuestras palabras.
La frase de la filosofía en latín que todos usan: ¿Qué significa "Verba volant, scripta manent"?
La frase Verba volant, scripta manent significa literalmente “Las palabras vuelan, lo escrito permanece”. Su origen se encuentra en el latín clásico y se popularizó en la Edad Media y el Renacimiento como un principio central de la filosofía jurídica y moral.
La filosofía nos recuerda que la escritura da autoridad y constancia, mientras que lo hablado depende del recuerdo y la interpretación de cada persona. Por eso, Verba volant, scripta manent sigue siendo un axioma de la filosofía práctica: registrar ideas, pensamientos y acuerdos garantiza que trasciendan el tiempo.
Esta frase de la filosofía para la vida
En la actualidad, la frase de Verba volant, scripta manent y la filosofía que la respalda sigue vigente: escribir compromisos, metas y reflexiones personales permite que lo importante no se pierda. La filosofía nos invita a llevar diarios, anotar ideas y documentar decisiones para conservar conocimiento y experiencias. En lo profesional, la frase Verba volant, scripta manent recuerda que correos, actas y notas claras dan respaldo y autoridad a nuestras palabras.
Verba volant, scripta manent es una máxima de la filosofía que nos enseña que las palabras tienen valor, pero lo que se escribe trasciende, perdura y protege nuestras ideas. La filosofía detrás de esta frase sigue guiando la vida moderna, porque lo escrito conserva la memoria, la intención y la verdad donde la palabra sola no alcanza.