Navidad violenta: asesinó a balazos al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales.

Crimen homicidio víctima Un hombre de 68 años asesinó a balazos a su vecino de 45 en medio de una violenta discusión por el uso de pirotecnia. Foto gentileza El Editor Platense

En ese momento, el atacante efectuó los impactos que causaron la muerte de su vecino, Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien se encontraba en el descanso de la escalera leyendo mensajes de sus amigos en el teléfono celular, sufriendo graves heridas en el cuello y el hombro izquierdo.

Varios testigos del incidente aseguraron que el detenido efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia las personas que se encontraban en el exterior, acompañando a los menores que jugaban con fuegos artificiales.

Efectivos del Comando de Patrulla y personal del GTO que llegaron al lugar alertados por la situación, encontraron el cuerpo sin vida de Ramírez y al sospechoso dentro de su vivienda en una actitud agresiva. El hombre fue reducido luego de apoyar el arma empleada en el ataque sobre una mesa y quedó aprehendido.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró en la vivienda del agresor una pistola Bersa Thunder calibre .40, que habría sido utilizada en el ataque; una escopeta calibre 20, un rifle de aire comprimido, municiones de distintos calibres y otras armas entregadas por familiares del detenido.

Minutos después del violento homicidio y en medio de un clima de tensión, los vecinos incendiaron el automóvil del acusado, un Peugeot 504 y se desplegó un operativo policial para evitar nuevos incidentes. La escena quedó preservada para el trabajo de peritos de la Policía Científica que realizaron las pericias correspondientes.

Crimen homicidio armas Durante el procedimiento realizado en la casa del detenido, la Policía secuestró distintas armas y proyectiles. Foto gentileza tn.com.ar

El cuerpo del hombre asesinado fue trasladado en una morguera al Departamento forense de la ciudad de La Plata para la autopsia ordenada por la Justicia, en tanto que el agresor quedó detenido imputado por "homicidio".

La investigación continúa para determinar con precisión las responsabilidades del incidente y la causa a cargo de la UFI N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Barraza, el Juzgado de Garantías N° 2 y la Defensoría N° 4.